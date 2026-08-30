Eski ABD’li komutan, İsrail’e tek tek anlattı! “Asıl belalıyı seçtiniz” deyip Türklerle neden savaşılmayacağını açıkladı
Emekli ABD'li Albay Douglas McGregor, İsrail'in stratejik hata yaparak yanlışa odaklandığını ve asıl korkulması gereken gücün Türkler olduğunu açıkça ilan etti. Derin bir askeri geleneğe sahip Türk ordusunun potansiyelini vurgulayan eski albay, "Türklerle asla savaşa girmek istemezsiniz" diyerek Tel Aviv'e açık gözdağı verdi. ABD'nin F-35 kartını bu dengeyi korumak için kullandığını belirten McGregor'ın sözleri stratejik dengeleri sarstı.