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Eski ABD’li komutan, İsrail’e tek tek anlattı! "Asıl belalıyı seçtiniz" deyip Türklerle neden savaşılmayacağını açıkladı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eski ABD’li komutan, İsrail’e tek tek anlattı! “Asıl belalıyı seçtiniz” deyip Türklerle neden savaşılmayacağını açıkladı

Emekli ABD'li Albay Douglas McGregor, İsrail'in stratejik hata yaparak yanlışa odaklandığını ve asıl korkulması gereken gücün Türkler olduğunu açıkça ilan etti. Derin bir askeri geleneğe sahip Türk ordusunun potansiyelini vurgulayan eski albay, "Türklerle asla savaşa girmek istemezsiniz" diyerek Tel Aviv'e açık gözdağı verdi. ABD'nin F-35 kartını bu dengeyi korumak için kullandığını belirten McGregor'ın sözleri stratejik dengeleri sarstı.

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Foto - Eski ABD’li komutan, İsrail’e tek tek anlattı! "Asıl belalıyı seçtiniz" deyip Türklerle neden savaşılmayacağını açıkladı

Emekli ABD Ordusu Albayı Douglas McGregor, İsrail'in Orta Doğu'daki tehdit algısına ilişkin yaptığı dikkat çeken değerlendirmelerde, Tel Aviv yönetiminin yıllardır İran'a odaklanarak asıl askeri gücü gözden kaçırdığını öne sürdü.

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Foto - Eski ABD’li komutan, İsrail’e tek tek anlattı! "Asıl belalıyı seçtiniz" deyip Türklerle neden savaşılmayacağını açıkladı

İsrail basınına yansıyan açıklamalarında McGregor, "Tehdidi yanlış yerde arıyorsunuz. Varoluşsal tehdidiniz İran değil, daha kuzey ve doğudaki Türklerdir" diyerek çarpıcı bir uyarıda bulundu.

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Foto - Eski ABD’li komutan, İsrail’e tek tek anlattı! "Asıl belalıyı seçtiniz" deyip Türklerle neden savaşılmayacağını açıkladı

Türklerin derin bir askeri geleneğe sahip, son derece cesur ve kararlı bir halk olduğunu vurgulayan eski albay, "Türklerle savaşa girmek istemezsiniz. İranlılar İsrail'i işgal edemez ama Türkler edebilir" ifadelerini kullandı.

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Foto - Eski ABD’li komutan, İsrail’e tek tek anlattı! "Asıl belalıyı seçtiniz" deyip Türklerle neden savaşılmayacağını açıkladı

Ankara'yı savaştan uzak tutmak için ABD yönetiminin F-35 konusunu bir denge unsuru olarak kullandığını iddia eden McGregor, Türklerin savaş arayışında olmadığını ancak savaşa son derece hazır ve muktedir olduğunu belirtti.

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Yorumlar

Hasan

Imanlıysanız, Allah'a güvenciniz tam ise, o zaman korkmayın kederlenmeyin, zafer sizindir İnşallah!
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