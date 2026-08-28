  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cem Küçük soruşturması kapsamında aranıyordu: İsmail Çanak teslim oldu Siyonist işgalcinin desteğiyle canlarını kurtardılar! Gazze'de işbirlikçi hainlere operasyon Kutsal topraklardan gelen görüntüler şok etti! Fellik fellik kaçacak yer aradılar İran’dan ABD’ye diplomasi mesajı: Tek şartla yeniden başlayabilir! PKK’nın öldürmesi için yolladığı tim Küfürbaz Fatih’e kıyamamış! İzmir’de korkunç kaza! Otobüsle otomobil çarpışıp şarampole uçtu: Can kayıpları var Alihan Kuriş örgütünü görmezden geldi! Kocabıyık’tan Süleymancılar provokasyonu İstanbul'da 'satanist' konseri düzenleyecekler! İptal edilsin çağrısı Denizolgun’un ölümünde kan donduran gelişme! Adli Tıp görüntüleri 10 yıl neden sakladı? Gaffar Yakınca’dan AİHM tepkisi: Türkiye’yi kınayanlar Yunanistan’a tek ses etti mi?
Dünya Sen misin İsrail'in gazına gelen! Türkiye'den Yunanistan'ın Ege şamarı
Dünya

Sen misin İsrail'in gazına gelen! Türkiye'den Yunanistan'ın Ege şamarı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sen misin İsrail'in gazına gelen! Türkiye'den Yunanistan'ın Ege şamarı

Türkiye, terör devleti İsrail'in gazına gelerek Ege'de aklınca plan yapan Yunanistan'a şamarı yapıştırdı.

Terör devleti İsrail'in gazına gelen Yunanistan rahat durmuyor. Ankara, Atina'nın Ege planına sert tepki gösterdi.

Öncü Keçeli'den açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından, Yunanistan'ın bugün ilan ettiği Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesi'ne ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli, söz konusu çerçevenin Ege Denizi'ni de kapsadığına dikkat çekerek, "Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde bugün (28 Ağustos) ilan edilen Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesi, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır" ifadelerini kullandı.

 

Türkiye'nin yaklaşımının 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'yle uyumlu olması gerektiğine ilişkin tutumunu koruduğunu belirten Keçeli, Yunanistan'la iş birliğine hazır olduklarını vurguladı. Keçeli, "Türkiye olarak, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'yle uyumlu bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumumuzu muhafaza ettiğimizi ve Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la iş birliğine her zaman hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Yunanistan’ı korku sardı! ABD bölgeden çekiliyor telaşı: Türkiye güçlenecek
Yunanistan’ı korku sardı! ABD bölgeden çekiliyor telaşı: Türkiye güçlenecek

Gündem

Yunanistan’ı korku sardı! ABD bölgeden çekiliyor telaşı: Türkiye güçlenecek

Yunanistan'ı Mavi Vatan korkusu sardı! Türkler daha yeni başlıyor
Yunanistan'ı Mavi Vatan korkusu sardı! Türkler daha yeni başlıyor

Gündem

Yunanistan'ı Mavi Vatan korkusu sardı! Türkler daha yeni başlıyor

Köyler tahliye edildi, sıcaklık 40 dereceyi aştı! Yunanistan alevlere teslim
Köyler tahliye edildi, sıcaklık 40 dereceyi aştı! Yunanistan alevlere teslim

Dünya

Köyler tahliye edildi, sıcaklık 40 dereceyi aştı! Yunanistan alevlere teslim

Gaffar Yakınca’dan AİHM tepkisi: Türkiye’yi kınayanlar Yunanistan’a tek ses etti mi?
Gaffar Yakınca’dan AİHM tepkisi: Türkiye’yi kınayanlar Yunanistan’a tek ses etti mi?

Gündem

Gaffar Yakınca’dan AİHM tepkisi: Türkiye’yi kınayanlar Yunanistan’a tek ses etti mi?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23