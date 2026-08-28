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Böylesi şanssızlık ancak dizi filmlerde olur ama... 1 milyar euro'luk takımları seçmek nasıl bir kura!

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Böylesi şanssızlık ancak dizi filmlerde olur ama... 1 milyar euro'luk takımları seçmek nasıl bir kura!

Galatasaray'ın Devler Ligi'nde Barcelona ve son şampiyon PSG'yi seçmesi büyük bir şanssızlık olarak nitelendirildi.

#1
Foto - Böylesi şanssızlık ancak dizi filmlerde olur ama... 1 milyar euro'luk takımları seçmek nasıl bir kura!

Transfermarkt verilerine göre; bugün itibarıyla kadro değeri 1 milyar euronun üzerinde olan sadece 7 takım var. Ve Galatasaray bunların ikisiyle Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak: PSG, Barcelona.

#2
Foto - Böylesi şanssızlık ancak dizi filmlerde olur ama... 1 milyar euro'luk takımları seçmek nasıl bir kura!

Dünya futbolunda en çok ziyaret edilen sitelerden biri olan transfermarkt'ın verilerine göre; şu anda sadece 7 takımın kadro değeri 1 milyar euronun üzerinde:

#3
Foto - Böylesi şanssızlık ancak dizi filmlerde olur ama... 1 milyar euro'luk takımları seçmek nasıl bir kura!

1- PSG: 1.48 milyar euro 2- Real Madrid: 1.46 milyar euro 3- Arsenal: 1.44 milyar euro 4- Manchester City: 1.31 milyar euro 5- Chelsea: 1.3 milyar euro 6- Barcelona: 1.29 milyar euro 7- Bayern Münih: 1.05 milyar euro

#4
Foto - Böylesi şanssızlık ancak dizi filmlerde olur ama... 1 milyar euro'luk takımları seçmek nasıl bir kura!

NOT: Transfer döneminin sonuna kadar bu rakamlarda değişiklikler görülebilir.

#5
Foto - Böylesi şanssızlık ancak dizi filmlerde olur ama... 1 milyar euro'luk takımları seçmek nasıl bir kura!

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında PSG ve Barcelona ile karşılaşacak. Fransız ekibiyle deplasmanda oynanacak. Barcelona ise RAMS Park'a gelecek. Listedeki 7 takımın hemen arkasında bulunan ekip ise Fenerbahçe'ye düşen Liverpool... Onların kadro değeri 963 milyon euro...

#6
Foto - Böylesi şanssızlık ancak dizi filmlerde olur ama... 1 milyar euro'luk takımları seçmek nasıl bir kura!

Galatasaray'a 1. torbadan düşen PSG ve Barcelona belki de buradan gelebilecek en zorlu takımlardı. PSG, son iki yılda Şampiyonlar Ligi'ni domine etti. Barcelona'nın gücü ise çok iyi biliniyor. Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon Devler Arenası'nda iyi bir performans sergilemişti. Bu yıl temsilcimizin çizeceği grafik merakla bekleniyor.

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