Böylesi şanssızlık ancak dizi filmlerde olur ama... 1 milyar euro'luk takımları seçmek nasıl bir kura!

Galatasaray'a 1. torbadan düşen PSG ve Barcelona belki de buradan gelebilecek en zorlu takımlardı. PSG, son iki yılda Şampiyonlar Ligi'ni domine etti. Barcelona'nın gücü ise çok iyi biliniyor. Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon Devler Arenası'nda iyi bir performans sergilemişti. Bu yıl temsilcimizin çizeceği grafik merakla bekleniyor.