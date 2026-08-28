Böylesi şanssızlık ancak dizi filmlerde olur ama... 1 milyar euro'luk takımları seçmek nasıl bir kura!
Galatasaray'ın Devler Ligi'nde Barcelona ve son şampiyon PSG'yi seçmesi büyük bir şanssızlık olarak nitelendirildi.
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Galatasaray'ın Devler Ligi'nde Barcelona ve son şampiyon PSG'yi seçmesi büyük bir şanssızlık olarak nitelendirildi.
Transfermarkt verilerine göre; bugün itibarıyla kadro değeri 1 milyar euronun üzerinde olan sadece 7 takım var. Ve Galatasaray bunların ikisiyle Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak: PSG, Barcelona.
Dünya futbolunda en çok ziyaret edilen sitelerden biri olan transfermarkt'ın verilerine göre; şu anda sadece 7 takımın kadro değeri 1 milyar euronun üzerinde:
1- PSG: 1.48 milyar euro 2- Real Madrid: 1.46 milyar euro 3- Arsenal: 1.44 milyar euro 4- Manchester City: 1.31 milyar euro 5- Chelsea: 1.3 milyar euro 6- Barcelona: 1.29 milyar euro 7- Bayern Münih: 1.05 milyar euro
NOT: Transfer döneminin sonuna kadar bu rakamlarda değişiklikler görülebilir.
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında PSG ve Barcelona ile karşılaşacak. Fransız ekibiyle deplasmanda oynanacak. Barcelona ise RAMS Park'a gelecek. Listedeki 7 takımın hemen arkasında bulunan ekip ise Fenerbahçe'ye düşen Liverpool... Onların kadro değeri 963 milyon euro...
Galatasaray'a 1. torbadan düşen PSG ve Barcelona belki de buradan gelebilecek en zorlu takımlardı. PSG, son iki yılda Şampiyonlar Ligi'ni domine etti. Barcelona'nın gücü ise çok iyi biliniyor. Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon Devler Arenası'nda iyi bir performans sergilemişti. Bu yıl temsilcimizin çizeceği grafik merakla bekleniyor.
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