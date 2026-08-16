MTV tahsilatında rekor: Milyonlarca mükellefe SMS gönderildi

İŞTE YENİ BAŞLAYAN MÜKELLEFLERE İLK GÜNDEN REHBERLİK Gelir İdaresi Başkanlığı, işe yeni başlayan mükelleflere de rehberlik hizmeti veriyor. 2024 yılından itibaren sürdürülen bilgilendirme çalışmaları kapsamında haziran sonu itibarıyla 912 bin 615 yeni mükellefe SMS yoluyla rehberlik yapıldı. Gönderilen mesajlarda yer alan bağlantılar sayesinde mükellefler, Başkanlıkça hazırlanan rehber ve broşürlere kolaylıkla ulaşabiliyor. Bu rehberlerde vergi uygulamalarında karşılaşılabilecek özel durumlar, mükellef hakları, bildirim yükümlülükleri, belge düzeni, defter tutma, muhafaza ve ibraz ödevleri ile diğer vergisel yükümlülükler ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Ayrıca, yeni mükelleflere Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılabilecek işlemler ve vergi ödeme kanalları hakkında da kapsamlı bilgi sunuluyor. Başkanlık, mükelleflerin yararlanabileceği yeni düzenlemeler hakkında da kapsamlı bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor. Vergi dairesine borcu bulunan mükelleflere düşük oranlı tecil faiziyle uzun süreli taksitlendirme imkanı sağlayan uygulama 31 Ağustos'ta sona erecek. Başkanlık, bu avantajdan daha fazla mükellefin yararlanabilmesi amacıyla "Vergi Dairesine Olan Borçların Düşük Oranlı Tecil Faizi ile Taksitlendirilmesi Rehberi", infografikler ve bilgilendirici videolar hazırlayarak kamuoyunun kullanımına sundu. Gerçek ve tüzel kişilere ait yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik uygulama da 31 Temmuz 2027 tarihine kadar devam edecek. Başkanlık tarafından hazırlanan rehber ve infografiklerle bildirime konu edilebilecek varlıklar, uygulamadan yararlanabilecek kişi ve kurumlar, bildirim ve transfer süreçleri, kanuni defter kayıtları, uygulanacak vergi oranları ile vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması için gerekli şartlar ayrıntılı şekilde kamuoyuna anlatılıyor.