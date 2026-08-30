Şii gruptan şoke eden şart: Türkiye listede, ortalık toz duman olacak
Irak’taki güçlü Şii silahlı gruplardan Seyyidü'ş Şüheda Tugayları, devlet kontrolüne geçmek için 10 maddeden oluşan skandal bir ön koşul listesi yayımladı. Açıklanan listede ABD güçlerinin yanı sıra Türk askerlerinin derhal sınır dışı edilmesi ve PKK'nın bölgeden temizlenmesi gibi radikal talepler yer aldı. Örgüt, bu şartların eksiksiz yerine getirilmesi durumunda silah bırakacaklarını, aksi takdirde çatışmalara kaldıkları yerden devam edeceklerini duyurdu.