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Şii gruptan şoke eden şart: Türkiye listede, ortalık toz duman olacak

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Şii gruptan şoke eden şart: Türkiye listede, ortalık toz duman olacak

Irak’taki güçlü Şii silahlı gruplardan Seyyidü'ş Şüheda Tugayları, devlet kontrolüne geçmek için 10 maddeden oluşan skandal bir ön koşul listesi yayımladı. Açıklanan listede ABD güçlerinin yanı sıra Türk askerlerinin derhal sınır dışı edilmesi ve PKK'nın bölgeden temizlenmesi gibi radikal talepler yer aldı. Örgüt, bu şartların eksiksiz yerine getirilmesi durumunda silah bırakacaklarını, aksi takdirde çatışmalara kaldıkları yerden devam edeceklerini duyurdu.

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Foto - Şii gruptan şoke eden şart: Türkiye listede, ortalık toz duman olacak

Seyyidü'ş Şüheda Tugayları Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan bildiride, ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesi, Irak'ın kuzeyinde konuşlu Türk askerlerinin Türkiye sınırlarına çekilmesi, PKK mensuplarının Irak topraklarından çıkarılması ve Kuzey Irak'taki sınır kapılarının federal hükümetin denetimine verilmesi gibi şartlar öne sürüldü.

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Foto - Şii gruptan şoke eden şart: Türkiye listede, ortalık toz duman olacak

Bildiride, şartların yerine getirilmesi halinde silahların devlet kurumlarıyla birleştirileceği ifade edilerek, "Eğer bu gerekçeler ortadan kalkarsa gereklilik de ortadan kalkar. Ancak ihtiyaç duyulduğunda silah geri dönebilir ve o zaman bunu engelleyecek hiçbir güç yoktur" denildi.

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Foto - Şii gruptan şoke eden şart: Türkiye listede, ortalık toz duman olacak

Grup, söz konusu şartların ülkenin çıkarlarının korunması ve karşı karşıya olduğu tehditlerle mücadele amacı taşıdığını belirtti.

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