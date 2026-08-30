Şii gruptan şoke eden şart: Türkiye listede, ortalık toz duman olacak

Bildiride, şartların yerine getirilmesi halinde silahların devlet kurumlarıyla birleştirileceği ifade edilerek, "Eğer bu gerekçeler ortadan kalkarsa gereklilik de ortadan kalkar. Ancak ihtiyaç duyulduğunda silah geri dönebilir ve o zaman bunu engelleyecek hiçbir güç yoktur" denildi.