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Yerel Korsan taksilere kafayı taktı kendisi de ceza yedi!
Yerel

Korsan taksilere kafayı taktı kendisi de ceza yedi!

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Korsan taksilere kafayı taktı kendisi de ceza yedi!

Korsan taksilerle 1 haftadır uğraştığını söyleyen taksici, uygulamadan araç çağırıp sürücüyü polise ihbar etti. Korsan taksiye yolcu olarak bindiği için kendi de ceza yedi.

Korsan taksilerle 1 haftadır uğraştığını söyleyen taksici, uygulamadan araç çağırıp sürücüyü polise ihbar etti. Korsan taksiye yolcu olarak bindiği için kendi de ceza yedi.

Yaklaşık 30 yıldır taksicilik yapan Cüneyt Özdemir, korsan taşımacılık yapan sürücüyü tespit etmek için cep telefonu uygulamasından araç çağırdı. Gelen otomobile müşteri gibi binen Özdemir, yolculuk boyunca yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

Sürücü U.K.’ye üniversite yurtlarından çocuklarını alarak köye gideceğini söyleyen Özdemir, ilk adrese ulaştıklarında araçtan inerek polise haber verdi.

İhbar üzerine sürücüyü kontrol eden trafik ekipleri, U.K.’nin korsan taşımacılık yaptığını belirledi. Sürücüye 100 bin lira idari para cezası kesilirken, otomobili 60 gün süreyle trafikten menedildi, ehliyetine ise 30 gün el konuldu.

Öte yandan korsan taksiyi çağırarak yolculuk yapan Özdemir de cezadan kurtulamadı. Özdemir’e korsan taşımacılık hizmeti aldığı gerekçesiyle 3 bin 870 lira ceza uygulandı.

 

“DEVLETİMİZE KURBAN OLSUN”

Erzurum’da bir haftadır korsan taksilerle uğraştıklarını söyleyen 2 çocuk babası Cüneyt Özdemir, “Taksi uygulamasına girdim. Çağırdığım taksi geldi, beni aldı. Üniversite yurtlarına giderken polise bildirerek arkadaşı yakaladık. Arabada yolcu olduğum için ceza yedim ama devletimize kurban olsun" dedi.

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