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Ekonomi
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Kentte yer yerinden oynayacak:14 petrol kuyusu birden açılıyor

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Kentte yer yerinden oynayacak:14 petrol kuyusu birden açılıyor

Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kentte 14 petrol kuyusu açılacak.

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#1
Foto - Kentte yer yerinden oynayacak:14 petrol kuyusu birden açılıyor

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi sınırları içinde toplam 14 adet sondaj kuyusu açılarak petrol aranacak. 

#2
Foto - Kentte yer yerinden oynayacak:14 petrol kuyusu birden açılıyor

Açılacak olan Mehmet İrfan Güler-1, Mehmet İrfan Güler -4, Mehmet İrfan Güler -5 ve Mehmet İrfan Güler -9 sondaj kuyuları Şırnak ili, Güçlükonak ilçesi, Dağyeli Köyü mevkiindeki AR/TPO/K/M47-c1,c2 ruhsat numaralı alanda yer alıyor. Bu dört sondaj kuyusu için 64 milyon lira yatırım öngörülüyor. 

#3
Foto - Kentte yer yerinden oynayacak:14 petrol kuyusu birden açılıyor

Açılması planlanan Mehmet İrfan Güler-2, Mehmet İrfan Güler-7, Mehmet İrfan Güler-8, Mehmet İrfan Güler-14 ve Mehmet İrfan Güler-20 petrol sondaj kuyuları da aynı yer ve ruhsat alanı içerisinde yer alıyor. Projenin değeri 80 milyon lira olarak hesaplanıyor.

#4
Foto - Kentte yer yerinden oynayacak:14 petrol kuyusu birden açılıyor

Yine, Mehmet İrfan Güler-11, Mehmet İrfan Güler -22 ve Mehmet İrfan Güler -30 sondaj kuyuları da aynı ruhsat numaralı alanda Güçlükonak ilçesi, Demirboğaz Köyü Mevkiinde 48 milyon TL bedelle gerçekleştirilecek. 

#5
Foto - Kentte yer yerinden oynayacak:14 petrol kuyusu birden açılıyor

Söz konusu projeler bir tespit sondajı faaliyeti olduğundan faaliyetler kapsamında üretim söz konusu olmayacak. Faaliyet alanında döner sondaj yöntemi kullanılacak. 

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