Kentte yer yerinden oynayacak:14 petrol kuyusu birden açılıyor
Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kentte 14 petrol kuyusu açılacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kentte 14 petrol kuyusu açılacak.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi sınırları içinde toplam 14 adet sondaj kuyusu açılarak petrol aranacak.
Açılacak olan Mehmet İrfan Güler-1, Mehmet İrfan Güler -4, Mehmet İrfan Güler -5 ve Mehmet İrfan Güler -9 sondaj kuyuları Şırnak ili, Güçlükonak ilçesi, Dağyeli Köyü mevkiindeki AR/TPO/K/M47-c1,c2 ruhsat numaralı alanda yer alıyor. Bu dört sondaj kuyusu için 64 milyon lira yatırım öngörülüyor.
Açılması planlanan Mehmet İrfan Güler-2, Mehmet İrfan Güler-7, Mehmet İrfan Güler-8, Mehmet İrfan Güler-14 ve Mehmet İrfan Güler-20 petrol sondaj kuyuları da aynı yer ve ruhsat alanı içerisinde yer alıyor. Projenin değeri 80 milyon lira olarak hesaplanıyor.
Yine, Mehmet İrfan Güler-11, Mehmet İrfan Güler -22 ve Mehmet İrfan Güler -30 sondaj kuyuları da aynı ruhsat numaralı alanda Güçlükonak ilçesi, Demirboğaz Köyü Mevkiinde 48 milyon TL bedelle gerçekleştirilecek.
Söz konusu projeler bir tespit sondajı faaliyeti olduğundan faaliyetler kapsamında üretim söz konusu olmayacak. Faaliyet alanında döner sondaj yöntemi kullanılacak.
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