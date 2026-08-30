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Erdoğan kararlı konuştu: Türkiye’yi hiç kimse vazgeçiremeyecek

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Erdoğan kararlı konuştu: Türkiye’yi hiç kimse vazgeçiremeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılı vesilesiyle mesaj yayımladı.

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Foto - Erdoğan kararlı konuştu: Türkiye’yi hiç kimse vazgeçiremeyecek

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde hedeflerine ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, “Türkiye’yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir” ifadelerini kullandı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

#2
Foto - Erdoğan kararlı konuştu: Türkiye’yi hiç kimse vazgeçiremeyecek

“30 Ağustos Zaferi’yle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan Büyük Zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur. Bundan 104 yıl önce, türlü imkânsızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayiine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikâyeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir.

#3
Foto - Erdoğan kararlı konuştu: Türkiye’yi hiç kimse vazgeçiremeyecek

Başta bölgemiz olmak üzere, dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye; ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki; bugün, zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır.

#4
Foto - Erdoğan kararlı konuştu: Türkiye’yi hiç kimse vazgeçiremeyecek

‘Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe’ Türkiye’yi ve Türk Milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen, devlet ve millet olarak, haktan, hukuktan, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz.

#5
Foto - Erdoğan kararlı konuştu: Türkiye’yi hiç kimse vazgeçiremeyecek

104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı’nın inşasına omuz veren tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Büyük Zafer’in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, istiklâlimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

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