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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Altında rüzgar tersine mi dönüyor? Güne hafif düşüşle başladı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altında rüzgar tersine mi dönüyor? Güne hafif düşüşle başladı

Kritik saatler öncesi ons altın 4 bin 575 dolara kadar geri çekildi. Piyasalarda tüm gözler saatler sonra yapılacak açıklamada.

#1
Foto - Altında rüzgar tersine mi dönüyor? Güne hafif düşüşle başladı

Altın, ons başına 4 bin 600 doların altına geriledi ve yatırımcılar, ABD faiz oranlarının görünümüne ilişkin ipuçları için Fed Başkanı Kevin Warsh'ın günün ilerleyen saatlerinde yıllık Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmayı temkinli bir şekilde beklerken, haftayı hafif düşüşle kapatmaya hazırlanıyordu.

#2
Foto - Altında rüzgar tersine mi dönüyor? Güne hafif düşüşle başladı

Piyasalar şu anda Fed'in Eylül ayındaki politika toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını yaklaşık yüzde 65 olarak fiyatlıyor. Bununla birlikte, beklenenden daha yüksek ABD enflasyon verileri, yıl sonundan önce Fed'in faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi ve Aralık ayına kadar faiz artırımı olasılığı yüzde 70'in üzerinde kaldı.

#3
Foto - Altında rüzgar tersine mi dönüyor? Güne hafif düşüşle başladı

Bu arada, ABD Hazine Bakanlığı'nın genişletilmiş borç geri alımları, ABD borç krizi riski ve doların daha da zayıflaması konusundaki endişeleri artırdığı için altın, sözde değer kaybı ticaretinden faydalanmaya devam etti.

#4
Foto - Altında rüzgar tersine mi dönüyor? Güne hafif düşüşle başladı

Jeopolitik cephede ise, Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanışlar Ortadoğu'daki diplomatik ilerleme işaretlerini dengelediği için petrol fiyatları yüksek seviyelerde kaldı.

#5
Foto - Altında rüzgar tersine mi dönüyor? Güne hafif düşüşle başladı

ONS ALTIN Ons altın güne 4 bin 607 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 575 dolar, en yüksek de 4 bin 611 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 579 dolardan işlem geçiyor.

#6
Foto - Altında rüzgar tersine mi dönüyor? Güne hafif düşüşle başladı

GRAM ALTIN Gram altın güne 7 bin 126 liradan başladı. Şu sıralar 7 bin 095 liradan alıcı buluyor.

#7
Foto - Altında rüzgar tersine mi dönüyor? Güne hafif düşüşle başladı

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