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Gündem Bakırköy'de izinsiz görüntü kaydı davasına yeni gelişme! 1 zanlı daha yakalandı
Gündem

Bakırköy'de izinsiz görüntü kaydı davasına yeni gelişme! 1 zanlı daha yakalandı

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Bakırköy'de izinsiz görüntü kaydı davasına yeni gelişme! 1 zanlı daha yakalandı

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bir güzellik merkezinde müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin bir zanlı daha gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayımlanmasıyla bağlantısı olan bir şüpheli daha tespit edildi.

Ekipler, zanlı A.Ç'yi (30) Küçükçekmece'deki ikametinde gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, müştekiler A.K.Ş, M.Y, B.M.A. ve F.C.K'nin Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde yaptırdıkları işlemler esnasında gizli kamerayla görüntülerinin kayda alındığını, bu görüntülerin sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı yayımlandığını ve dağıtıldığını beyan ederek şikayetçi olmaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 cihaz ve birçok dijital materyal ele geçirilmiş, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edilmişti.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi F.Ö. ile kamera sistemini kurduğu iddia edilen E.S.C, "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından tutuklanmıştı.

Gizli çekilip sosyal medyada satılmış! Sözde güzellik merkezinde rezalet
Gizli çekilip sosyal medyada satılmış! Sözde güzellik merkezinde rezalet

Yerel

Gizli çekilip sosyal medyada satılmış! Sözde güzellik merkezinde rezalet

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