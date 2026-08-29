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Ekonomi Kalkım beldesinde kış çilesi sona eriyor! Tarihi altyapı hamlesiyle doğalgaz çalışmaları resmen başladı!
Ekonomi

Kalkım beldesinde kış çilesi sona eriyor! Tarihi altyapı hamlesiyle doğalgaz çalışmaları resmen başladı!

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Kalkım beldesinde kış çilesi sona eriyor! Tarihi altyapı hamlesiyle doğalgaz çalışmaları resmen başladı!

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi, yaşam kalitesini baştan aşağı değiştirecek dev bir yatırıma kavuşuyor.

Belde halkının uzun süredir yolunu gözlediği doğalgaz hattı döşeme ve altyapı çalışmaları sahada resmen başladı. Temiz, ekonomik ve modern bir enerji kaynağı olan doğalgazın beldeye kazandırılmasıyla birlikte, vatandaşların kış aylarında yaşadığı çetin ısınma problemlerinin tarihe karışması hedefleniyor.

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi, yaşam kalitesini artıracak önemli bir altyapı yatırımına kavuşuyor. Belde halkının uzun süredir merakla beklediği doğalgaz hattı döşeme ve altyapı çalışmaları resmen başladı.

Temiz, ekonomik ve modern bir enerji kaynağı olan doğalgazın Kalkım’a kazandırılmasıyla birlikte, özellikle kış aylarında vatandaşların ısınma konusunda yaşadığı zorlukların önemli ölçüde azalması bekleniyor.

 

Çalışmalar başladı

Doğalgaz altyapısının oluşturulması kapsamında ekipler sahada çalışmalarına başlarken, hattın belde genelinde yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte doğalgazın konutlara ulaştırılması ve vatandaşların daha konforlu bir enerji kullanımına kavuşması hedefleniyor.

 

Başkan Zeynep Çelik’e teşekkür

Projenin hayata geçirilmesinde Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik’in girişimleri ve beldenin geleceğine yönelik çalışmaları önemli rol oynadı.

Doğalgaz yatırımının Kalkım’ın gelişimine katkı sağlaması, konutlarda yaşam konforunu artırması ve beldenin modern altyapı olanaklarını güçlendirmesi bekleniyor.

Kalkım’da başlayan doğalgaz çalışmaları, belde halkı tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı. 

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