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Türk İHA'ları çılgına çeviriyordu: Robot ordusunu sahaya sürüyorlar

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Türk İHA'ları çılgına çeviriyordu: Robot ordusunu sahaya sürüyorlar

Son dönemde Balkan ülkelerinin Türkiye'den insansız hava aracı ve çeşitli silahları tedarik etmesinden rahatsız olan Sırbistan, insansı robotları sahaya sürme kararı aldı.

#1
Foto - Türk İHA'ları çılgına çeviriyordu: Robot ordusunu sahaya sürüyorlar

Sırbistan’ın batısındaki Sabac kentinde, Çin yatırımı ile Sırp hükümeti tarafından "Avrupa’da ilk" olarak lanse edilen bir insansı robot fabrikası açıldı. Minth isimli teknoloji şirketinin tesisinin açılışına Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de katıldı.

#2
Foto - Türk İHA'ları çılgına çeviriyordu: Robot ordusunu sahaya sürüyorlar

Vucic, fabrikanın açılışında yaptığı konuşmada tesisi Sırbistan için geleceğe doğru önemli bir adım olarak nitelendirirdi. Vucic ayrıca Avrupa ve ABD’deki rakip şirketlerin, Sırbistan’da üretilecek robot sayısı ile rekabet edemeyeceklerini ifade ederek yıllık üretimin 5 bini aşmasını beklediklerini söyledi.

#3
Foto - Türk İHA'ları çılgına çeviriyordu: Robot ordusunu sahaya sürüyorlar

Geleneksel Sırp kıyafetleri giydirilmiş insansı robotlar tarafından karşılandığı tesiste Vucic, "Sırbistan, bugün geleceğe adım attı. Ülkemiz, bugün Avrupa’daki çok daha gelişmiş ülkelerin dahi ulaşamadığı bir hızla ilerleyebileceğini gösterdi" dedi.

#4
Foto - Türk İHA'ları çılgına çeviriyordu: Robot ordusunu sahaya sürüyorlar

Vucic, fabrikada insansı robotlar, dronlar ve batarya üretileceğini, robotların montajının Sabac’ta gerçekleştireceğini ve üretimin büyük kısmının ihracat amaçlı olacağını söyledi. Burada Sırbistan üzerinden Avrupa pazarına açılmayı planlayan Minth Group’un kurucusu Qin Ronghua ile de görüşen Vucic, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e "sonsuz" teşekkürlerini ilettiği konuşmasında, Çin’in bölgeye yatırımı sayesinde Sırbistan’ın Avrupa’da insansı robot üretiminde öncü konuma yükseleceğini ifade etti.

#5
Foto - Türk İHA'ları çılgına çeviriyordu: Robot ordusunu sahaya sürüyorlar

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, ülkede geliştirilen robot teknolojilerinin yalnızca sanayi alanında değil; tıp, tarım ve savunma sektörlerinde de kullanılacağını açıkladı. Vuçiç, Sırp ordusunun robot teknolojisini kullanımına ilişkin ilk uygulamanın ise 15 gün içerisinde kamuoyuna tanıtılacağını duyurdu. Bir fabrikada incelemelerde bulunan Vuçiç, burada yaptığı açıklamada robotların kısa süre içerisinde sahada görüleceğini belirtti. Sırbistan Cumhurbaşkanı, "Robotları 15 gün içinde iş başında göreceksiniz. Sadece yürüdüklerine değil, silah kullandıklarına, hem de oldukça ciddi silahlar kullandıklarına tanık olacaksınız" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Türk İHA'ları çılgına çeviriyordu: Robot ordusunu sahaya sürüyorlar

Sırp ordusunun kullanması planlanan robotların kapsamlı testlerden geçirildiğini aktaran Vuçiç, özellikle dört ayaklı robotlar ve robot köpeklerin askeri birliklere dahil edilmeden önce dayanıklılık ve hareket kabiliyetlerinin uzun süre sınanacağını söyledi. Vuçiç, söz konusu robotların en az 100 saat test edilmesi gerektiğini belirterek, "Uygulamada herhangi bir hata bulunmadığından emin olmamız gerekiyor" dedi. Mühendislerin mevcut yazılımları askeri ihtiyaçlara göre yeniden geliştirdiğini ifade eden Vuçiç, bu çalışmalar sonucunda uzaktan kontrol edilebilen modern silah sistemlerinin de geliştirildiğini kaydetti.

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Yorumlar

ata

tek hamlede hepsini imha edecek güç bizde ama....
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