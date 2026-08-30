Türk İHA'ları çılgına çeviriyordu: Robot ordusunu sahaya sürüyorlar
Son dönemde Balkan ülkelerinin Türkiye'den insansız hava aracı ve çeşitli silahları tedarik etmesinden rahatsız olan Sırbistan, insansı robotları sahaya sürme kararı aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Son dönemde Balkan ülkelerinin Türkiye'den insansız hava aracı ve çeşitli silahları tedarik etmesinden rahatsız olan Sırbistan, insansı robotları sahaya sürme kararı aldı.
Sırbistan’ın batısındaki Sabac kentinde, Çin yatırımı ile Sırp hükümeti tarafından "Avrupa’da ilk" olarak lanse edilen bir insansı robot fabrikası açıldı. Minth isimli teknoloji şirketinin tesisinin açılışına Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de katıldı.
Vucic, fabrikanın açılışında yaptığı konuşmada tesisi Sırbistan için geleceğe doğru önemli bir adım olarak nitelendirirdi. Vucic ayrıca Avrupa ve ABD’deki rakip şirketlerin, Sırbistan’da üretilecek robot sayısı ile rekabet edemeyeceklerini ifade ederek yıllık üretimin 5 bini aşmasını beklediklerini söyledi.
Geleneksel Sırp kıyafetleri giydirilmiş insansı robotlar tarafından karşılandığı tesiste Vucic, "Sırbistan, bugün geleceğe adım attı. Ülkemiz, bugün Avrupa’daki çok daha gelişmiş ülkelerin dahi ulaşamadığı bir hızla ilerleyebileceğini gösterdi" dedi.
Vucic, fabrikada insansı robotlar, dronlar ve batarya üretileceğini, robotların montajının Sabac’ta gerçekleştireceğini ve üretimin büyük kısmının ihracat amaçlı olacağını söyledi. Burada Sırbistan üzerinden Avrupa pazarına açılmayı planlayan Minth Group’un kurucusu Qin Ronghua ile de görüşen Vucic, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e "sonsuz" teşekkürlerini ilettiği konuşmasında, Çin’in bölgeye yatırımı sayesinde Sırbistan’ın Avrupa’da insansı robot üretiminde öncü konuma yükseleceğini ifade etti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, ülkede geliştirilen robot teknolojilerinin yalnızca sanayi alanında değil; tıp, tarım ve savunma sektörlerinde de kullanılacağını açıkladı. Vuçiç, Sırp ordusunun robot teknolojisini kullanımına ilişkin ilk uygulamanın ise 15 gün içerisinde kamuoyuna tanıtılacağını duyurdu. Bir fabrikada incelemelerde bulunan Vuçiç, burada yaptığı açıklamada robotların kısa süre içerisinde sahada görüleceğini belirtti. Sırbistan Cumhurbaşkanı, "Robotları 15 gün içinde iş başında göreceksiniz. Sadece yürüdüklerine değil, silah kullandıklarına, hem de oldukça ciddi silahlar kullandıklarına tanık olacaksınız" ifadelerini kullandı.
Sırp ordusunun kullanması planlanan robotların kapsamlı testlerden geçirildiğini aktaran Vuçiç, özellikle dört ayaklı robotlar ve robot köpeklerin askeri birliklere dahil edilmeden önce dayanıklılık ve hareket kabiliyetlerinin uzun süre sınanacağını söyledi. Vuçiç, söz konusu robotların en az 100 saat test edilmesi gerektiğini belirterek, "Uygulamada herhangi bir hata bulunmadığından emin olmamız gerekiyor" dedi. Mühendislerin mevcut yazılımları askeri ihtiyaçlara göre yeniden geliştirdiğini ifade eden Vuçiç, bu çalışmalar sonucunda uzaktan kontrol edilebilen modern silah sistemlerinin de geliştirildiğini kaydetti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23