Türk İHA'ları çılgına çeviriyordu: Robot ordusunu sahaya sürüyorlar

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, ülkede geliştirilen robot teknolojilerinin yalnızca sanayi alanında değil; tıp, tarım ve savunma sektörlerinde de kullanılacağını açıkladı. Vuçiç, Sırp ordusunun robot teknolojisini kullanımına ilişkin ilk uygulamanın ise 15 gün içerisinde kamuoyuna tanıtılacağını duyurdu. Bir fabrikada incelemelerde bulunan Vuçiç, burada yaptığı açıklamada robotların kısa süre içerisinde sahada görüleceğini belirtti. Sırbistan Cumhurbaşkanı, "Robotları 15 gün içinde iş başında göreceksiniz. Sadece yürüdüklerine değil, silah kullandıklarına, hem de oldukça ciddi silahlar kullandıklarına tanık olacaksınız" ifadelerini kullandı.