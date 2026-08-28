BİM'den Türkiye gündemine oturacak anlaşma: Satışlar hemen başladı

BİM Operasyon Başkanı (COO) Tolga Şahin, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin 30 yılı aşkın süredir temel gıda ve tüketim ürünlerini uygun fiyat ve kalite odağıyla müşterileriyle buluşturduğunu belirtti. Tüketici alışkanlıklarındaki değişimi yakından takip ettiklerini ifade eden Şahin, bu doğrultuda iş süreçlerini ve hizmet kanallarını geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Yemeksepeti ile yapılan anlaşmanın, online alışveriş yapan müşterilerin BİM ürünlerine daha kolay erişmesini sağlayacağını belirten Şahin, geniş kullanıcı ağı sayesinde ürünleri tüketicilerin adreslerine ulaştıracak olmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.