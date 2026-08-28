BİM'den Türkiye gündemine oturacak anlaşma: Satışlar hemen başladı
Dünya genelinde 15 bine yaklaşan şubesi bulunan market zinciri BİM dev bir anlaşmaya imza attı. AnLaşma sonrası satışlar hemen başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünya genelinde 15 bine yaklaşan şubesi bulunan market zinciri BİM dev bir anlaşmaya imza attı. AnLaşma sonrası satışlar hemen başladı.
BİM, müşterilerinin alışveriş deneyimini kolaylaştırmak ve ürünlerine hızlı şekilde erişim sağlamak amacıyla Yemeksepeti ile yeni bir iş birliği başlattı. İş birliği kapsamında kullanıcılar, BİM ürünlerini mağazalardaki raf fiyatlarıyla Yemeksepeti üzerinden sipariş verebiliyor.
Yeni uygulamayla BİM, müşterilerine alternatif bir online alışveriş kanalı sunarken Yemeksepeti kullanıcıları da platform üzerinden BİM ürünlerine ulaşabiliyor.
BİM ve Yemeksepeti iş birliği ilk olarak İstanbul, İzmir ve Ankara’da devreye alındı. Yemeksepeti kullanıcıları, uygulama içerisinde yer alan Marketler sekmesi üzerinden BİM’e ulaşarak ürünlerini sipariş verebiliyor. BİM ürünleri bu kanal üzerinden mağazalardaki raf fiyatlarıyla müşterilere sunuluyor.
Uygulamanın önümüzdeki bir yıl içerisinde farklı illerde yaygınlaştırılması da değerlendiriliyor.
BİM Operasyon Başkanı (COO) Tolga Şahin, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin 30 yılı aşkın süredir temel gıda ve tüketim ürünlerini uygun fiyat ve kalite odağıyla müşterileriyle buluşturduğunu belirtti. Tüketici alışkanlıklarındaki değişimi yakından takip ettiklerini ifade eden Şahin, bu doğrultuda iş süreçlerini ve hizmet kanallarını geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Yemeksepeti ile yapılan anlaşmanın, online alışveriş yapan müşterilerin BİM ürünlerine daha kolay erişmesini sağlayacağını belirten Şahin, geniş kullanıcı ağı sayesinde ürünleri tüketicilerin adreslerine ulaştıracak olmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.
Yemeksepeti CEO’su Oytun Çalapöver ise Yemeksepeti’nin 25 yıldır kullanıcıların hayatını kolaylaştıran çözümler geliştirdiğini, günlük ihtiyaçların tek uygulama üzerinden hızlı, kolay ve ekonomik biçimde karşılanmasını sağladığını söyledi. Çalapöver, BİM ile başlatılan iş birliği sayesinde BİM’in ürün yelpazesini mağazalardaki raf fiyatlarıyla kullanıcıların kapısına ulaştırdıklarını ifade etti.
Özellikle fiyat duyarlılığının arttığı bir dönemde kullanıcılara bütçelerini koruyan, zaman kazandıran ve alışveriş deneyimini daha keyifli hale getiren somut bir fayda sunduklarını vurguladı.
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