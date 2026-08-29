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Kadıköy'de beklenmedik ayrılık! Yıldız futbolcuyla yollar resmen ayrıldı!

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Kadıköy'de beklenmedik ayrılık! Yıldız futbolcuyla yollar resmen ayrıldı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda büyük umutlarla kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile yollarını ayırdı.

#1
Foto - Kadıköy'de beklenmedik ayrılık! Yıldız futbolcuyla yollar resmen ayrıldı!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi bilgilendirmede, tecrübeli futbolcu ile yürütülen görüşmeler neticesinde sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

#2
Foto - Kadıköy'de beklenmedik ayrılık! Yıldız futbolcuyla yollar resmen ayrıldı!

Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Sofyan Amrabat’a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

#3
Foto - Kadıköy'de beklenmedik ayrılık! Yıldız futbolcuyla yollar resmen ayrıldı!

Yıldız oyuncunun sarı-lacivertli formaya veda etmesinin ardından kariyerine hangi kulüpte devam edeceği ise merak konusu oldu.

#4
Foto - Kadıköy'de beklenmedik ayrılık! Yıldız futbolcuyla yollar resmen ayrıldı!

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