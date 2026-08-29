Kadıköy'de beklenmedik ayrılık! Yıldız futbolcuyla yollar resmen ayrıldı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda büyük umutlarla kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile yollarını ayırdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda büyük umutlarla kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi bilgilendirmede, tecrübeli futbolcu ile yürütülen görüşmeler neticesinde sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Sofyan Amrabat’a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Yıldız oyuncunun sarı-lacivertli formaya veda etmesinin ardından kariyerine hangi kulüpte devam edeceği ise merak konusu oldu.
fenerbahce transfer, sofyan amrabat, sondakika
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23