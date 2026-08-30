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İkizleri doğunca hayatları değişti! Şehirden kaçıp çiftçi oldular

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İkizleri doğunca hayatları değişti! Şehirden kaçıp çiftçi oldular

İzmir’de kurumsal hayatlarını sürdüren Sırma ve Bekir Gök çifti, ikiz çocuklarını doğayla iç içe büyütme isteğiyle yaşamlarını tamamen değiştirdi. Foça’ya yerleşen çift, bugün organik tarım ve hayvancılıkla kendi üretimlerini gerçekleştiriyor.

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Foto - İkizleri doğunca hayatları değişti! Şehirden kaçıp çiftçi oldular

İkiz çocuklarının dünyaya gelmesi, Sırma (39) ve Bekir Gök (41) çiftinin hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Yurt dışında eğitim alan ve yıllarca özel sektörde yöneticilik yapan çift, çocuklarının toprağı ve üretimi tanıyarak büyümesi için şehir yaşamını geride bıraktı. Foça’da kurdukları çiftlikte başlayan yeni hayatları, zamanla sertifikalı organik üretime dönüştü.

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Foto - İkizleri doğunca hayatları değişti! Şehirden kaçıp çiftçi oldular

İzmir'de yaşayan, ABD ve İngiltere'de uluslararası ticaret alanında eğitim alan ve uzun süre gıda sektöründe çalışan Sırma Gök ile Danimarka'da ekonomi alanında yüksek lisans eğitimi alıp, global ve yerel şirketlerde satış ve ticaret alanlarında yöneticilik yapan Bekir Gök, 2019'da doğan ikiz çocukları Ege ve Ceyhan'ı doğanın içerisinde büyütebilmek için bir karar alarak, kariyerlerini bıraktı. 2021 yılında İzmir'in Foça ilçesine taşınarak kendi çiftçiliklerini kuran Gök çifti, sertifikalı organik tarım yapıyor, tavukları, koyunları ve inekleriyle birlikte üretimin içinde bir yaşam sürdürüyor.

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Foto - İkizleri doğunca hayatları değişti! Şehirden kaçıp çiftçi oldular

Yurt dışında uluslararası ticaret alanında eğitim aldığını, ardından Türkiye'ye dönerek 10 sene beyaz yakalı olarak çalıştığını söyleyen Sırma Gök, çocuklarının doğumundan sonra çiftliği almaya karar verdiklerini belirtti. Çiftliği kurma amaçlarının çocuklarını toprağın içinde büyütmek olduğunu vurgulayan Gök, "Kurumsal kariyerimizi, şehir hayatını terk ederek araziyi satın aldık. Çocuklarımız mümkün olduğunca doğal gıdalarla, doğal ortamda, hayvanları ve toprağı tanıyarak büyüsünler istedik. 5 sene önce toprağı ekip dikmeye başladık. Tavuklarımız ve koyunlarımız oldu. Ata tohumları ektik. İlk etapta amacımız sadece çocuklarımızı doğal şekilde besleyebilmekti. Üretimi artırdıkça işin ticari boyutuna geçerek ürettiklerimizi insanlarla buluşturmaya başladık. Artık organik sertifikalı tarım yapıyoruz. Yetiştirdiklerimizin hiçbirinde kimyasal gübre ve ilaç kullanmıyoruz. Toprakta, köyde, kırsalda bereket var. Zor tarafları da var fakat manevi huzuru çok daha fazla. Bu işler cesur kararlar alabilmeyi istiyor. Biraz aklınızı çalıştırırsanız, teknoloji, yapay zekayı, sosyal medyayı kullanırsanız mutlaka karşılığını buluyorsunuz. Yetiştirdiklerinizden eminseniz ticari olarak hem gönlünüzü hem de cebinizi doyuruyorsunuz" dedi. Bekir Gök de "34 yaşındayken kurumsal kariyerimin tam verim almaya başladığım döneminde, 2020-2021 yılında çiftliğimizi kurup kurumsal hayata veda ettim" dedi. İktisat bölümünden mezun olduğunu, Danimarka'da yüksek lisans eğitimi aldığını aktaran Gök, gıda sektöründe çalıştığını, global ve yerel firmalarda satın alma, tedarik zinciri yöneticiliği yaptığını söyleyerek, "2020 yılında kariyerimi organik gıda şirketinde üst düzey yöneticiyken tamamladım ve çocuklarımızın doğumu üzerine bu hayata geçişi sağladık. Bu hayat tarzı hem çiftçiliği hem girişimciliği hem aile birliğini motive ediyor. Çocuklarınızla, eşinizle konforlu vakit geçiriyorsunuz. Çaktığınız her çivi kendinize, geleceğinize, çocuklarınıza yatırım olarak dönüyor" ifadelerini kullandı.

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Foto - İkizleri doğunca hayatları değişti! Şehirden kaçıp çiftçi oldular

Dedesi, babası ve amcalarının da çiftçi olduğunu söyleyen Gök, "Eğitimim ve özel sektörde edindiğim kurumsal tecrübeyle bu işe girdim. İşimizi kurumsal tecrübelerimizden faydalanarak yönetiyoruz" dedi. Gök, ileride hayvan sayısını artırıp, tarımsal üretim yaptıkları araziyi büyütmeyi hedeflediklerini belirtip, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlara cesur olmalarını tavsiye ediyorum. 'Aman düzeninizi bozmayın' laflarına kulaklarını tıkamalarını istiyorum. Çünkü ülkemizin özellikle tarımda genç girişimcilere ihtiyacı var. Bu iş hem manevi olarak tatmin edecek gelirlerini sağlayacak hem çocuklarına aktarabilecekleri güzel bir örnek oluşturacak. Çocuklarımız burada doğayla yaşamayı öğrenirken sadece tüketimi değil, aynı zamanda üretmeyi de öğreniyorlar."

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