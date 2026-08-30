Samsun, savunma sanayisinin yeni üssü oldu MKE ve ROKETSAN kenti ihya etti
Samsun, savunma sanayisinde yeni yatırımlarla stratejik üretim merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Makine Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş. tarafından Çarşamba ilçesinde 4 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan Samsun Üretim Tesisi, kentte savunma sanayisi yatırımlarının en önemli halkalarından biri olarak öne çıkıyor. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci’nin de yer aldığı heyet, MKE’nin dev tesisinde incelemelerde bulundu.