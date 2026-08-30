U-23 için öyle bir bomba patlayacak ki: Fenerbahçe için kadro dışı kaldı

Şimdi Fenerbahçe'nin teklifi Grêmio'yu, oyuncuyu ve menajerlerini acil bir karar vermeye sürükledi. Grêmio, mali zorluklarını hafifletmek için yeni gelir kaynakları arıyor... 2026 yılının ikinci çeyreğinde 33 milyon Brezilya Reali açık verdi. Gazeteci Kaliel Dorneles'in aktardığı bilgilere göre Grêmio, yönetime bir an önce 50 milyon Real kaynak sağlamak zorunda. Bu miktar daha küçük satışlarla da karşılanabilir; ancak şu anda Gabriel Mec'in yaklaşık 70 milyon Reali bulan satışı kulübü çok rahatlatacak.