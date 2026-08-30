U-23 için öyle bir bomba patlayacak ki: Fenerbahçe için kadro dışı kaldı
Fenerbahçe'de U-23 statüsü için öyle bir cevher bulundu ki...
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Fenerbahçe'de U-23 statüsü için öyle bir cevher bulundu ki...
Talisca'dan kurtulup yerine U-23 statüsünde bir yıldız almak isteyen Fenerbahçe, çalımları yüzünden Brezilya'da adı 'Ronaldinho' ile kıyaslanan Gabriel Mec için gaza bastı. Kısa süre önce Arda Turan'ın Shakhtar'ını reddeden 2008'li yıldız adayının Fenerbahçe forması giyebilmek için Grêmio'nun yarın Chapecoense ile oynayacağı maçın kadrosundan affını istediği bildirildi.
Grêmio yarın (30 Ağustos) Chapecoense ile karşılaşacak. Gabriel Mec, takımın son antrenmanından önce kasık ağrısı yaşadığını belirtti; teknik direktör Luís Castro'nun da onayıyla kadrodan çıkarıldı.
Temmuz ayında Arda Turan'ın Shakhtar'ı, 10 numara için 12 milyon euroluk bir teklif sundu. Grêmio şartları kabul etti... Ancak oyuncu, savaşın göbeğine, Ukrayna'ya gitmeme kararı aldığı için transfer gerçekleşmedi. Gabriel Mec'in Grêmio ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Taraflar arasında sık sık sözleşme yenileme görüşmeleri yapıldı ancak yeni sözleşme resmileştirilmedi. Oyuncunun menajerleri, bu transfer döneminde herhangi bir transfer gerçekleşmezse konunun tekrar ele alınabileceğini belirtti.
Grêmio yönetimi, Gabriel Mec'ten önemli bir gelir elde edebileceğine inanıyor. Orta saha oyuncusu, Dünya Kupası arasından sonra oyun süresini kaybetti ve özellikle teknik direktör Luís Castro'nun orta sahayı değiştirmesinden sonra adeta boşa düştü. Durum Temmuz başından farklı. O zamanlar, yabancı kulüplerden gelen tekliflere rağmen Grêmio, Gabriel Mec'in ayrılışına çok da sıcak bakmıyordu.
Şimdi Fenerbahçe'nin teklifi Grêmio'yu, oyuncuyu ve menajerlerini acil bir karar vermeye sürükledi. Grêmio, mali zorluklarını hafifletmek için yeni gelir kaynakları arıyor... 2026 yılının ikinci çeyreğinde 33 milyon Brezilya Reali açık verdi. Gazeteci Kaliel Dorneles'in aktardığı bilgilere göre Grêmio, yönetime bir an önce 50 milyon Real kaynak sağlamak zorunda. Bu miktar daha küçük satışlarla da karşılanabilir; ancak şu anda Gabriel Mec'in yaklaşık 70 milyon Reali bulan satışı kulübü çok rahatlatacak.
Futbola 9 yaşında Grêmio akademi sisteminde başlayan Gabriel Mec, yaş kategorilerini hızla geçerek genç yaşta A takıma ve Brezilya U-20 Milli Takımı kadrosuna kadar yükseldi. Yüksek top kontrolü, dar alanda çabuk çalım atabilme becerisi, oyun görüşü ve çift ayaklı yapısı sayesinde her iki kanatta da ofansif liderlik üstlenebilmektedir. Genç yaştaki sıra dışı dripling yeteneği sayesinde "Yeni Ronaldinho" benzetmelerine maruz kalmış; 2024 yazında Chelsea başta olmak üzere birçok İngiliz devinin scout listesinin en üst sıralarına yerleşmişti.
Henüz 16-17 yaşlarındayken Grêmio A Takımı antrenmanlarında gösterdiği performansla Brezilya medyasının ilgi odağı hâline gelmiş, Neymar'ın da menajerlik ağlarının radarında olduğu dedikodularıyla gündem yaratmıştı.
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