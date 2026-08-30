  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarih verildi! Gram altın tam bin 230 TL yükselecek 500 yıllık rezerv var! Türkiye'nin saklı hazinesi için resmi başvuru yapıldı Yeni Parti'li belediyenin beceriksizliği pes dedirtti! Vatandaşlar yoldaki çukuru halıyla kapattı İkizleri doğunca hayatları değişti! Şehirden kaçıp çiftçi oldular Tarihi Hicaz Demiryolu küllerinden yeniden doğuyor! Tüm taşları yerinden oynatacak mega proje resmen başladı U-23 için öyle bir bomba patlayacak ki: Fenerbahçe için kadro dışı kaldı Bakın neler açıkladı: Gardi'den Leao sözleri... Anketlerde “evet” önde çıkıyordu, herkes ters köşe oldu! O ülke, AB üyeliği için referandumda “Hayır” dedi İflas haberi işleri bozdu! Koç Holding'den devasa anlaşma
Spor
8
Yeniakit Publisher
U-23 için öyle bir bomba patlayacak ki: Fenerbahçe için kadro dışı kaldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

U-23 için öyle bir bomba patlayacak ki: Fenerbahçe için kadro dışı kaldı

Fenerbahçe'de U-23 statüsü için öyle bir cevher bulundu ki...

#1
Foto - U-23 için öyle bir bomba patlayacak ki: Fenerbahçe için kadro dışı kaldı

Talisca'dan kurtulup yerine U-23 statüsünde bir yıldız almak isteyen Fenerbahçe, çalımları yüzünden Brezilya'da adı 'Ronaldinho' ile kıyaslanan Gabriel Mec için gaza bastı. Kısa süre önce Arda Turan'ın Shakhtar'ını reddeden 2008'li yıldız adayının Fenerbahçe forması giyebilmek için Grêmio'nun yarın Chapecoense ile oynayacağı maçın kadrosundan affını istediği bildirildi.

#2
Foto - U-23 için öyle bir bomba patlayacak ki: Fenerbahçe için kadro dışı kaldı

Grêmio yarın (30 Ağustos) Chapecoense ile karşılaşacak. Gabriel Mec, takımın son antrenmanından önce kasık ağrısı yaşadığını belirtti; teknik direktör Luís Castro'nun da onayıyla kadrodan çıkarıldı.

#3
Foto - U-23 için öyle bir bomba patlayacak ki: Fenerbahçe için kadro dışı kaldı

Temmuz ayında Arda Turan'ın Shakhtar'ı, 10 numara için 12 milyon euroluk bir teklif sundu. Grêmio şartları kabul etti... Ancak oyuncu, savaşın göbeğine, Ukrayna'ya gitmeme kararı aldığı için transfer gerçekleşmedi. Gabriel Mec'in Grêmio ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Taraflar arasında sık sık sözleşme yenileme görüşmeleri yapıldı ancak yeni sözleşme resmileştirilmedi. Oyuncunun menajerleri, bu transfer döneminde herhangi bir transfer gerçekleşmezse konunun tekrar ele alınabileceğini belirtti.

#4
Foto - U-23 için öyle bir bomba patlayacak ki: Fenerbahçe için kadro dışı kaldı

Grêmio yönetimi, Gabriel Mec'ten önemli bir gelir elde edebileceğine inanıyor. Orta saha oyuncusu, Dünya Kupası arasından sonra oyun süresini kaybetti ve özellikle teknik direktör Luís Castro'nun orta sahayı değiştirmesinden sonra adeta boşa düştü. Durum Temmuz başından farklı. O zamanlar, yabancı kulüplerden gelen tekliflere rağmen Grêmio, Gabriel Mec'in ayrılışına çok da sıcak bakmıyordu.

#5
Foto - U-23 için öyle bir bomba patlayacak ki: Fenerbahçe için kadro dışı kaldı

Şimdi Fenerbahçe'nin teklifi Grêmio'yu, oyuncuyu ve menajerlerini acil bir karar vermeye sürükledi. Grêmio, mali zorluklarını hafifletmek için yeni gelir kaynakları arıyor... 2026 yılının ikinci çeyreğinde 33 milyon Brezilya Reali açık verdi. Gazeteci Kaliel Dorneles'in aktardığı bilgilere göre Grêmio, yönetime bir an önce 50 milyon Real kaynak sağlamak zorunda. Bu miktar daha küçük satışlarla da karşılanabilir; ancak şu anda Gabriel Mec'in yaklaşık 70 milyon Reali bulan satışı kulübü çok rahatlatacak.

#6
Foto - U-23 için öyle bir bomba patlayacak ki: Fenerbahçe için kadro dışı kaldı

Futbola 9 yaşında Grêmio akademi sisteminde başlayan Gabriel Mec, yaş kategorilerini hızla geçerek genç yaşta A takıma ve Brezilya U-20 Milli Takımı kadrosuna kadar yükseldi. Yüksek top kontrolü, dar alanda çabuk çalım atabilme becerisi, oyun görüşü ve çift ayaklı yapısı sayesinde her iki kanatta da ofansif liderlik üstlenebilmektedir. Genç yaştaki sıra dışı dripling yeteneği sayesinde "Yeni Ronaldinho" benzetmelerine maruz kalmış; 2024 yazında Chelsea başta olmak üzere birçok İngiliz devinin scout listesinin en üst sıralarına yerleşmişti.

#7
Foto - U-23 için öyle bir bomba patlayacak ki: Fenerbahçe için kadro dışı kaldı

Henüz 16-17 yaşlarındayken Grêmio A Takımı antrenmanlarında gösterdiği performansla Brezilya medyasının ilgi odağı hâline gelmiş, Neymar'ın da menajerlik ağlarının radarında olduğu dedikodularıyla gündem yaratmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sen misin İsrail'in gazına gelen! Türkiye'den Yunanistan'ın Ege şamarı
Dünya

Sen misin İsrail'in gazına gelen! Türkiye'den Yunanistan'ın Ege şamarı

Türkiye, terör devleti İsrail'in gazına gelerek Ege'de aklınca plan yapan Yunanistan'a şamarı yapıştırdı.
O soytarı önce tahliye edildi sonra yeniden tutuklandı
Gündem

O soytarı önce tahliye edildi sonra yeniden tutuklandı

2 ay önce ‘Dini değerleri aşağılama’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından tutuklanan Deniz Göktaş adlı soytarı hakkında tahliye kararı v..
Gecenin sıcak haberi: Askeri sanayi tesisini vurduk
Dünya

Gecenin sıcak haberi: Askeri sanayi tesisini vurduk

Rusya'nın yaptığı ajansların ise 'son dakika' koduyla servis ettiği açıklamada "Kiev’de askeri sanayi tesisini vurduk" ifadeleri kullanıldı...
Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki
Gündem

Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanlığına ayar verdi. Ankara'dan yapılan açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası programında konuştu: Müslümanlar güçlü olmak zorunda! Sonunda iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası programında konuştu: Müslümanlar güçlü olmak zorunda! Sonunda iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. “Öv..
Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı!
Gündem

Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı!

Ayvacık ilçesindeki konutunda rahatsızlık geçiren 53 yaşındaki oyuncu Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23