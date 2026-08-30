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Gündem Ali Karahasanoğlu’ndan KKM tartışmalarına tepki: 2021’de darbe yapılmak istendi
Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan KKM tartışmalarına tepki: 2021’de darbe yapılmak istendi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Ali Karahasanoğlu’ndan KKM tartışmalarına tepki: 2021’de darbe yapılmak istendi

Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, “Kur korumalı mevduat sıfırlanmış” başlıklı bugünkü yazısında, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması üzerinden yürütülen tartışmaları değerlendirdi. KKM’nin Türkiye’ye 2,8 trilyon liralık yük getirdiği yönündeki hesaplamalara tepki gösteren Karahasanoğlu, uygulamanın Aralık 2021’de döviz üzerinden gerçekleştirildiğini belirttiği ekonomik operasyonu durdurduğunu ifade etti.

Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Kur Korumalı Mevduat sisteminin sona ermesiyle yeniden gündeme gelen maliyet tartışmalarına dikkat çekti.

Muhalif medyada KKM'nin Türkiye'ye ağır bir fatura çıkardığı yönünde yayınlar yapıldığını belirten Karahasanoğlu, tartışmanın Aralık 2021'de yaşanan kur hareketlerinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini kaydetti.

“DOLAR OPERASYONUNA KARŞI DEVREYE SOKULDU”

Doların kısa süre içerisinde 12 liradan 18 liraya yükseldiğini hatırlatan Karahasanoğlu, bu hareketin Türkiye'nin üretim veya sanayi kapasitesindeki bir değişiklikten kaynaklanmadığını savundu.

KKM'nin devreye alınmasının ardından kurun yeniden 13 lira seviyelerine gerilediğine işaret eden Karahasanoğlu, uygulamanın döviz üzerinden Türkiye ekonomisine yönelik gerçekleştirildiğini belirttiği operasyonu durdurduğunu ifade etti.

Karahasanoğlu, “Kur korumalı mevduat hesabı başarılı oldu ki, iki gecede 12 TL’den 18 TL’ye çıkan dolar, bu uygulama ile tekrar eski seviyesine indi” değerlendirmesinde bulundu.

“2021'DE EKONOMİK DARBE YAPILMAK İSTENDİ”

Yaşanan süreci 15 Temmuz darbe girişimiyle kıyaslayan Karahasanoğlu, Aralık 2021'de döviz üzerinden seçilmiş yönetime karşı bir “ekonomik darbe” girişiminde bulunulduğunu yazdı.

KKM'nin bu girişimin önüne geçtiğini belirten Karahasanoğlu, “2021 Aralık ayında da, yine sandıktan çıkan yönetimin devrilmesi için dolar operasyonu yapmışlardı” ifadelerini kullandı.

“2,8 TRİLYONLUK FATURA” ELEŞTİRİSİNE CEVAP

KKM'nin Türkiye'ye 2,8 trilyon liraya mal olduğu yönündeki değerlendirmelere de tepki gösteren Karahasanoğlu, şu soruyu yöneltti:

“Siz ne istiyorsunuz? 2021 yılında doların 12 TL’den 18 TL’ye çıkarıldığı o dış güçlerin attığı füze bombardımanında, doların 18 TL’de kalmasını mı istiyorsunuz!”

Karahasanoğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından farklı bir ekonomi modeline geçildiğini ve KKM'nin süreç içerisinde tasfiye edildiğini hatırlatarak, uygulamanın kur üzerinden Türkiye ekonomisine yönelik müdahaleyi engelleyen bir tedbir olarak değerlendirilmesi gerektiğini yazdı.

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Yorumlar

Vay vay

Ali Bey, kkm bir faizci sistem idi.. Bu faizci sistemi savunacağınizi hiç düşünmemiştim.. kkm para babalarını faizle zengin eden bir kapitalist sistem
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