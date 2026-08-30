İstanbul’da Ekrem'e oy verenler bin pişman!

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Türkiye’nin gözbebeği İBB’nin Ekrem İmamoğlu yönetimine geçmesinin ardından yaşanan yönetim ve kadro zafiyetleri can almaya devam ediyor. İstanbul’da hergün yaşanan ölümlü ve yaralanmalı kazalar 16 milyonu canından bezdirdi. İşe gitmekte, sokağa çıkmakta tedirginlik yaşayan İstanbullular, “Can güvenliğimiz yok! İBB’nin İETT araçları, tramvayları ve metrobüsleri adeta yürüyen bomba gibi. Devletimiz, yetkililerimiz kanayan bu yaraya artık neşter vursun” diye isyan ediyor.

YİNE İETT KAZASI: 2 ÖLÜ

Zeytinburnu’nda İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 16 kişi de yaralandı. İstanbul bu facianın şokunu üstünden atamadan yine Zeytinburnu’nda seyir hâlindeki iki tramvayın kafa kafaya çarpıştığı ve 10 vatandaşın yaralandığı haberi geldi. Sarıyer’de yokuşta kontrolden çıkan İETT otobüsünün yol kenarındaki bariyerlere çarparak durması ise buna tuz biber oldu.

Üst üste yaşanan ölümlü ve yaralanmalı olaylar, son yıllarda meydana gelen otobüs, metrobüs ve tramvay kazalarını akıllara getirdi. Koltuğa oturur oturmaz onlarca liyakatsiz yandaşını işe alan, şoförlük yeterliliği olmayan isimlere araç teslim eden, İETT araçlarının periyodik bakımlarını işbilmez yandaşa peşkeş çeken, sinyalizasyon sistemlerinde dahi ehliyetsizi görevlendiren İBB yönetimi, kentin ayarlarını altüst etti.

YÜRÜYEMEYEN MERDİVEN

İstanbullular sosyal medya yorumlarında, şunları kaydetti: “Çalışan yürüyen merdivenler çalışamaz hâle geldi. Söz verilen tarihlerde bitirilemeyen metro ve yol çalışmaları sebebiyle trafik arap saçına döndü. Bir de bunlar yetmezmiş gibi, her gün İBB’ye ait ulaşım araçlarının karıştığı kazalarla karşılaşır olduk. Ne güvenli bir şekilde işimize gidebiliyoruz, ne de çocuklarımızı içimiz rahat şekilde dışarıya gönderebiliyoruz. İşi bilmeyenler, metropolü yönetemeyenler çekip gitsin. Yeter artık! Devletimiz bu soruna acilen el atsın. Güne güvenle uyandığımız günleri özledik.” Akit’e konuşan 1994-1998 dönemi İBB Ulaşım Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise, şunları söyledi:

LİYAKATLİ ELLLER LAZIM

“Son kazalara baktığımda da durumun vahim olduğunu görüyorum. İETT kazasında otobüsün büyük bir hızla gitmiş ki çarpma sert olmuş. Demek ki burada hız ihlali var. Tramvay kazasında ise kafa kafaya çarpışma şaşırtıcı. Böyle bir şey nasıl olur? Demek ki yazılımların güncellenmesi, bakımların yapılması gerekiyor. Karşımızda bir kara yolu yok ki kafa kafaya kaza olsun. Böyle bir şey olamaz. Türkiye’nin teknolojide elde ettiği gelişme ortada iken iki tramvayın kafa kafaya çarpışması çok tuhaf. Demek ki eksiklikler söz konusu. Demek ki İBB yönetiminin yapması gerekenler var. Güncellemelere gidilmesi, bakımların ihmal edilmemesi gibi sürücülerin eğitilmesi denetlenmesi de önemli. Takip, uyarı sisteminin mutlaka devrede olması gerek. İBB yönetimine düşen önlemler almaktır. Ehil kadrolara görev verilmeli. Dikkat edilmediği takdirde benzer kazaların yaşanacağı unutulmamalı.”