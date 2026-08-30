Adıyaman'dan korkutan haber: Yıldırım düşen orman alev alev yandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçesine bağlı Hamzalar köyü kırsalında bulunan ormanlık alana akşam saatlerinde yıldırım düştü.
Yıldırımın düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın başladı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok ağaç zarar gördü.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.