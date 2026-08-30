Suriye'de Türkiye'nin hiç içine sinmeyen karar: Herkes 'bu nasıl olur' diye birbirine soruyor

urada Türkiye’nin Suriye ulus devletine ve millî devlet egemenliğine verdiği katkı tarihe geçecek. O yüzden de Türkiye’nin bu tutumu en çok İsrail’i rahatsız ediyor. Bu da bütün tabloyu zaten olanca çıplaklığıyla bize bir kez daha gösteriyor. Attığımız ok kimi bağırtıyorsa, işte oraya bakıp o istikametin doğru olup olmadığını da biraz böyle değerlendirmek gerekiyor” diye konuştu.