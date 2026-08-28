Sıcak gelişme: Türk İHA'sını düşürmek için F-16'lar havalandı

Olayın “Atina FIR ihlali” olarak tanımlanması, Ege’de uzun süredir devam eden daha geniş bir hava sahası anlaşmazlığını da gündeme getiriyor. Türkiye, FIR’ın bir egemenlik alanı değil, uçuş bilgi ve hava trafik hizmetlerine ilişkin teknik bir sorumluluk bölgesi olduğu görüşünde. T.C. Dışişleri Bakanlığı, Atina FIR’ının Ege’deki uluslararası hava sahasını da kapsadığını ve bu nedenle FIR’a girişin tek başına Yunan hava sahasına giriş anlamına gelmeyeceğini belirtiyor.