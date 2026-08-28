Sıcak gelişme: Türk İHA'sını düşürmek için F-16'lar havalandı
Komşunun Türkiye'ye yönelik provoke edici çıkışları devam ederken ilginç bir iddia gündeme geldi. Çıkan haberlere göre, Türk insansız hava araçlarına karşı F-16'lar havalandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Komşunun Türkiye'ye yönelik provoke edici çıkışları devam ederken ilginç bir iddia gündeme geldi. Çıkan haberlere göre, Türk insansız hava araçlarına karşı F-16'lar havalandı.
Defenceturk'te yer alan habere görei Yunan devlet kanalı ERT’nin aktardığı bilgilere göre, 28 Ağustos Cuma günü Kuzeydoğu Ege’de yeni bir hava sahası ihlali iddiası gündeme geldi. Haberde, bir Türk insansız hava aracının Atina Uçuş Bilgi Bölgesi’ne (FIR) girdiği ve Semadirek ile Limni adaları arasındaki bölgede uçarak Yunan hava sahasını ihlal ettiği öne sürüldü.
İddianın ardından Yunanistan’ın iki F-16 savaş uçağını bölgeye gönderdiği belirtildi. Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların, Türk İHA’sını tespit etmek, teşhis etmek ve bölgeden uzaklaştırmak amacıyla havalandığı aktarıldı.
Haberde asıl endişe yaratan unsurun, İHA’nın Dedeağaç Havalimanı’nın yaklaşma hattına çok yakın bir noktada uçması olduğu belirtildi. Üstelik bu hareketliliğin, Aegean Airlines’a (Ege Havayolları) ait bir yolcu uçağının kalkış yapmaya hazırlandığı esnada gerçekleştiği vurgulandı.
Yunan Sivil Havacılık Otoritesi ile F-16 pilotları arasındaki koordinasyon sayesinde, yolcu uçuşunun güvenliği tehlikeye atılmadan İHA’nın bölgeden uzaklaşmasının sağlandığı ifade edildi. Ancak ihtiyati bir tedbir olarak, yolcu uçağına farklı bir hava koridorunu kullanması ve bölgeden tamamen uzaklaşana kadar alçak irtifada seyretmesi talimatı verildiği kaydedildi. Uçağın daha sonra Atina’daki Elefterios Venizelos Havalimanı’na doğru normal rotasına devam ettiği belirtildi.
Olayın “Atina FIR ihlali” olarak tanımlanması, Ege’de uzun süredir devam eden daha geniş bir hava sahası anlaşmazlığını da gündeme getiriyor. Türkiye, FIR’ın bir egemenlik alanı değil, uçuş bilgi ve hava trafik hizmetlerine ilişkin teknik bir sorumluluk bölgesi olduğu görüşünde. T.C. Dışişleri Bakanlığı, Atina FIR’ının Ege’deki uluslararası hava sahasını da kapsadığını ve bu nedenle FIR’a girişin tek başına Yunan hava sahasına giriş anlamına gelmeyeceğini belirtiyor.
Ankara ayrıca, Yunanistan’ın 6 deniz mili olan karasularının üzerinde 10 deniz millik ulusal hava sahası bulunduğu yönündeki iddiasını da tanımıyor. Bakanlığın resmi açıklamalarında, özellikle askeri uçakların uluslararası hava sahasındaki uçuşlarının FIR kapsamında Yunan makamlarına uçuş planı sunmasını gerektiren bir hüküm bulunmadığı savunuluyor. Dolayısıyla Atina’nın “FIR ihlali” olarak nitelediği bazı uçuşlar, Ankara açısından egemen Yunan hava sahasının değil, Yunanistan’ın teknik sorumluluğundaki uluslararası hava sahasının kullanılması olarak değerlendiriliyor.
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