Yargıtay'dan Emsal Karar: Maaşı Geç Yatan İşçiye...
Yargıtay, maaşını kötü niyetle geç ödeyen veya eksik gösteren işverenlere karşı işçilere tazminat hakkı tanıyan emsal bir karara imza attı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yargıtay, maaşını kötü niyetle geç ödeyen veya eksik gösteren işverenlere karşı işçilere tazminat hakkı tanıyan emsal bir karara imza attı.
Karara göre, maaşın bir gün bile geciktirilmesi dahi tazminat hakkı doğuruyor.
Yargıtay, maaşı kötü niyetle geciktirilen ya da düşük gösterilen işçilerin tazminat hakkı olduğuna hükmetti.
Karara göre, maaşın 1 gün bile geciktirilmesi tazminat hakkını doğuruyor.
Yüksek mahkemenin kararı, işçi alacakları açısından emsal nitelik taşıyor.
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