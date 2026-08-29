  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ahbap’larını bırakamıyorlar! Yeni Parti’den dolandırıcının şarkısıyla açılış 20 yıl hapisle aranıyordu! Ünlüleri ağına düşüren “Ponzi Mine” Kadıköy’de yakalandı Tesettüre girmesi Uğur Dündar’ı “şoke” etmişti! Aysun Özbek 18 yıl sonra ortaya çıktı “Medeni Avrupa”nın göbeğinde bu manzara! Eyfel’in dibinde fareler cirit atıyor Özgür Özel cin olmadan adam çarpıyor! İmamoğlu-Özel tayfası siyaseti zenginleşme aracına dönüştürdü! Haramzadelerin kârun düzeni ‘Karma eğitim sona ersin’ seküler azınlığı kudurttu Viyana’da film gibi soygun! Kraliçe Nazlı’nın milyon dolarlık elmas kolyesini çaldılar Aracından Tuna Kuriş çıkmıştı! Savcılıktan İdris Naim Şahin kararı “Mohaç Meydan Muharebesi’nin 500.Yılı” PTT’den tarihi zafere özel pul ve ilk gün zarfı
Yerel Şırnak'ta korkutan yangın! Alevler Silopi'de ekipleri ve vatandaşları teyakkuza geçirdi!
Yerel

Şırnak'ta korkutan yangın! Alevler Silopi'de ekipleri ve vatandaşları teyakkuza geçirdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Şırnak'ta korkutan yangın! Alevler Silopi'de ekipleri ve vatandaşları teyakkuza geçirdi!

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı örtü ve orman yangını çıktı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde çıkan örtü ve orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çalışkan beldesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma, İl Özel İdare ve sağlık ekibi yönlendirildi. Vatandaşlarında destek verdiği söndürme çalışmalarında yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Onlarca ekip ve araç sevk edildi Turistik ilçe Kaş’ta yangın alarmı
Onlarca ekip ve araç sevk edildi Turistik ilçe Kaş’ta yangın alarmı

Gündem

Onlarca ekip ve araç sevk edildi Turistik ilçe Kaş’ta yangın alarmı

Manavgat’ta yangın paniği: Oteller bölgesi alevlerle sarsıldı!
Manavgat’ta yangın paniği: Oteller bölgesi alevlerle sarsıldı!

Gündem

Manavgat’ta yangın paniği: Oteller bölgesi alevlerle sarsıldı!

Orman yangınına giden arazöz Zap Suyu’na uçtu, 3 kişi yaralandı
Orman yangınına giden arazöz Zap Suyu’na uçtu, 3 kişi yaralandı

Sağlık

Orman yangınına giden arazöz Zap Suyu’na uçtu, 3 kişi yaralandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23