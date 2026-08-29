Şırnak'ta korkutan yangın! Alevler Silopi'de ekipleri ve vatandaşları teyakkuza geçirdi!
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Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı örtü ve orman yangını çıktı.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde çıkan örtü ve orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çalışkan beldesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma, İl Özel İdare ve sağlık ekibi yönlendirildi. Vatandaşlarında destek verdiği söndürme çalışmalarında yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.