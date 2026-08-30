Akılalmaz keşif: Çölün altında köpekbalıkları bulundu

Bilim insanları, Mısır’ın Batı Çölü’nde bulunan Abu Tartur Platosu’nda beş farklı köpek balığı türüne ait 14 fosilleşmiş diş keşfetti. Bulgular, bugün dünyanın en kurak bölgelerinden biri olan alanın 70 milyon yıldan daha uzun süre önce sıcak ve tropikal bir denizle kaplı olduğunu ortaya koydu.

Kahire Üniversitesi öncülüğündeki araştırma ekibi, Harge ve Dahle vahaları arasında yer alan fosfat yataklarında bulunan dişleri daha önce farklı bölgelerde keşfedilmiş fosillerle karşılaştırdı.

İncelemeler sonucunda dişlerin soyu tükenmiş Cretalamna cf. maroccana, Scapanorhynchus cf. raphiodon, Serratolamna cf. serrata, Squalicorax bassanii ve Squalicorax pristodontus türlerine ait olduğu belirlendi.

İki türe Mısır’da ilk kez rastlandı

Keşfedilen beş türün daha önce Abu Tartur Platosu’nda kayda geçirilmediği belirtildi. Serratolamna cf. serrata ile Squalicorax bassanii türlerine ise Mısır’da ilk kez rastlandı.

Yeni bulgularla birlikte bölgede yaşadığı bilinen köpek balığı türlerinin sayısı en az yediye yükseldi.

Scapanorhynchus cf. raphiodon türüne ait olduğu düşünülen fosilleşmiş dişin ise Afrika’da bulunan ilk örnek olabileceği değerlendiriliyor. Araştırmacılar, bunun aynı zamanda fosil kayıtlarındaki en küçük örnek olabileceğini belirtti.

Çölün yerinde zengin bir deniz ekosistemi vardı

Fosilleşmiş dişlerin uzun, ince, geniş, tırtıklı ve kavisli olmak üzere farklı yapılara sahip olması, köpek balıklarının çeşitli avlarla beslendiğini gösterdi.

Kıyıya yakın alanlarda yaşayan türlerle derin suları tercih eden türlerin aynı bölgede bulunması, eski denizin farklı yaşam alanları barındırdığına işaret etti.

Bölgede köpek balıklarının yanı sıra küçük balıklar, omurgasızlar ve yırtıcı deniz sürüngenlerinin de yaşadığı belirlendi. Bulgular, mikroskobik canlılardan büyük avcılara kadar uzanan gelişmiş bir besin zincirinin varlığını ortaya koydu.

Mısır, Tetis Denizi’nin altındaydı

Söz konusu canlıların, yaklaşık 145 milyon yıl önce başlayıp 66 milyon yıl önce sona eren Kretase Dönemi’nde yaşadığı bildirildi.

O dönemde günümüzdeki Mısır topraklarının geniş bir bölümü sıcak Tetis Denizi’nin suları altında bulunuyordu. Abu Tartur Platosu’nun ise kıta sahanlığının dış kesimi ile derin sulara uzanan kıta yamacının yakınlarında yer aldığı tahmin ediliyor.

Milyonlarca yıl içerisinde denizin çekilmesiyle bölgedeki deniz yaşamı ortadan kalktı. Ancak fosfat yataklarında korunan dişler ve diğer kalıntılar, bugün çöl hâline gelen bölgenin eski deniz ekosistemini gün yüzüne çıkardı.

Araştırmanın sonuçları bilimsel Cretaceous Research dergisinde yayımlandı.