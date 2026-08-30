  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan sonra Rusya da ekonomik kıskaçta! Devlet Başkanı'na hapis cezası! Melih Gökçek hakkında sıcak gelişme! Başsavcılığın kararı sonrası "Kendimi adalete teslim ediyorum" dedi! Tesettüre girdiği için voleybolu bırakmıştı! Efsane milli voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı! Gecenin sıcak haberi: Askeri sanayi tesisini vurduk Gözaltına alınmıştı! Cemal Enginyurt danışmanını sattı; Kadın pazarlıyormuş İran'dan "Mekke İttifakı" sürprizi Aşiretler Türkiye'nin kanayan yarasını haykırdı! "Kız ve erkek okulları açılmalı" Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan 30 Ağustos mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan 30 Ağustos mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "30 Ağustos; vatanına, bayrağına ve mukaddesatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz paylaşımında, "30 Ağustos; vatanına, bayrağına ve mukaddesatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir. Emperyalist saldırganlığa karşı mazlum milletlerin umudu olmuş bir destandır. 1071’de Malazgirt’te açılan kapının bir daha asla kapatılamayacağı, 1922’de Büyük Taarruz ile tescil edilmiştir. Bu toprakları vatan kılan ruh, istiklalimiz söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin sarsılmaz iradesinde, vatan sevgisinde ve bağımsız yaşama azminde vücut bulmuştur. Ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımak, Türkiye Yüzyılı’nı aynı ruhla inşa etmek, tarihimize ve aziz şehitlerimizin hatırasına karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Cevdet Yılmaz: Ekonomiye kazandırdığımız her yeni yatırım, milli servetimizi büyütme hedefimize katkı sağlamakta
Cevdet Yılmaz: Ekonomiye kazandırdığımız her yeni yatırım, milli servetimizi büyütme hedefimize katkı sağlamakta

Ekonomi

Cevdet Yılmaz: Ekonomiye kazandırdığımız her yeni yatırım, milli servetimizi büyütme hedefimize katkı sağlamakta

"Mohaç Meydan Muharebesi’nin 500.Yılı" PTT’den tarihi zafere özel pul ve ilk gün zarfı
“Mohaç Meydan Muharebesi’nin 500.Yılı” PTT’den tarihi zafere özel pul ve ilk gün zarfı

Kültür - Sanat

“Mohaç Meydan Muharebesi’nin 500.Yılı” PTT’den tarihi zafere özel pul ve ilk gün zarfı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı...

Gündem

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23