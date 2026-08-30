Güneşin Altında Görünmeyen Tehlike!
Yaz denince akla çoğu zaman güneş, deniz, tatil ve açık havada geçirilen güzel saatler geliyor. Ancak sıcaklığın yükselmesiyle birlikte vücudumuzun verdiği mücadele de artıyor. Özellikle uzun süren ve bunaltıcı sıcaklar, yalnızca terlemeye veya halsizliğe yol açmıyor; kalp ve damar sistemi üzerinde de ciddi bir yük oluşturabiliyor. Çünkü insan vücudu, sıcak havalarda normal vücut sıcaklığını koruyabilmek için daha fazla çalışıyor. Terleme yoluyla ısıyı dışarı atmaya çalışan beden, aynı zamanda cilde daha fazla kan gönderiyor. Bu süreçte kalbin iş yükü artıyor. Sıvı kaybı da buna eklendiğinde dolaşım sistemi daha fazla zorlanabiliyor.