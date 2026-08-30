Güneşin Altında Görünmeyen Tehlike!

Kalp sıcak havada neden daha fazla çalışıyor? Sıcaklık yükseldiğinde vücut kendisini serinletmek için ciltteki kan akımını artırıyor ve terlemeye başlıyor. Terleme arttıkça da vücuttaki sıvı azalıyor. Yeterince sıvı alınmadığında kan hacmi düşebiliyor ve dolaşım sistemi bu durumu telafi etmek için daha fazla çalışmak zorunda kalabiliyor. Özellikle kalp-damar hastalığı, yüksek tansiyon veya başka kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerde bu durum daha önemli hale geliyor. Aşırı sıcak; kalp krizi, ritim bozukluğu, kalp yetmezliğinin kötüleşmesi ve inme gibi ciddi kardiyovasküler sorunların riskini artırabiliyor. Üstelik tehlike her zaman insanın fark edeceği kadar açık olmayabiliyor. Kişi yalnızca “Biraz yoruldum, hava çok sıcak” diye düşünebilir. Oysa vücudun verdiği bazı sinyaller, daha ciddi bir sorunun habercisi olabilir.