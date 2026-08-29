Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı!
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Ayvacık ilçesindeki konutunda rahatsızlık geçiren 53 yaşındaki oyuncu Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı.
Göğüs ağrısı şikayetiyle müsabaka edilen hastanede ilk tedavisi uygulanan Yılmaz'ın, durumunun kontrol altına alınmasının ardından anjiyo yapılacağı öne sürüldü.
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'ne sevk edildi! Tetkik ve tedavisi devam ediyor!
İlk müdahalenin ardından genel durumunun iyi olduğu aktarılan Yılmaz, detaylı tetkik ve ileri tedavi süreçleri için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakledildi. Hastanedeki tedavi süreci yakından takip ediliyor.