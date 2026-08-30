Türkiye turizmini yüzbinlerce dolar zarara uğratan bakın kim çıktı: Çekilen operasyona bakın, kimse bunu beklemiyordu

İspanya da Türkiye ile aynı kaderi paylaştı. Normal arama sonuçlarında yüzde 28,1’lik bir paya sahip olan İspanya, yapay zeka algoritmasından sadece yüzde 17,4’lük bir pay alabildi. Yunanistan’ın sonuçları ise gerçekle neredeyse birebir örtüştü. Gerçek arama sonuçlarından yüzde 17,9’luk bir pay alan Yunanistan’a yapay zeka algoritması da yüzde 18,6’lık bir pay verdi. Yapay zeka Türkiye’yi sadece “uygun fiyatlı tatil” etiketi ile sınıflandırırken, Malta’yı kültürel merkez, Kıbrıs’ı aile cenneti, Fransa’yı ise tamamen lüks bir destinasyon olarak öne çıkardı.