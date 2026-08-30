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Türkiye turizmini yüzbinlerce dolar zarara uğratan bakın kim çıktı: Çekilen operasyona bakın, kimse bunu beklemiyordu

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Türkiye turizmini yüzbinlerce dolar zarara uğratan bakın kim çıktı: Çekilen operasyona bakın, kimse bunu beklemiyordu

Bacasız sanayi olarak kabul edilen turizm sektöründe Türkiye'ye sessiz sedasız bir operasyon çekildiği ortaya çıktı. Türkiye yüzbinlerce dolara zarara uğratıldı.

#1
Foto - Türkiye turizmini yüzbinlerce dolar zarara uğratan bakın kim çıktı: Çekilen operasyona bakın, kimse bunu beklemiyordu

Turizm Güncel'de yer alan habere göre, küresel yapay zeka sistemlerinin gizli ayrımcılık yaparak kasıtlı olarak Türk tatil beldelerinin puanlarını Avrupa’daki başka destinasyonlar lehine düşürdüğü iddia edildi. Tharro’nun yaptığı bir araştırmaya göre çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

#2
Foto - Türkiye turizmini yüzbinlerce dolar zarara uğratan bakın kim çıktı: Çekilen operasyona bakın, kimse bunu beklemiyordu

Analistler, OpenAI’nin amiral gemisi ChatGPT ile Google’ın Gemini modelinin İngiltere, Almanya, Polonya, İsveç ve İsrail gibi hedef pazarlarda oluşturulan 520 karmaşık yanıtını uçtan uca denetledi. Tourprom’da yer alan habere göre dijital analiz, yapay zekanın Türkiye’yi arama sonuçlarında kenara iterek yoğun turizm sezonunda milyarlarca dolar zarara uğramasına neden oldu.

#3
Foto - Türkiye turizmini yüzbinlerce dolar zarara uğratan bakın kim çıktı: Çekilen operasyona bakın, kimse bunu beklemiyordu

Bağımsız denetimin sonuçlarına göre turistlerin Türkiye kıyılarına olan ilgisi ile yapay zeka destekli yönlendirmeler arasında uyumsuzluk olduğu ortaya koyuldu.

#4
Foto - Türkiye turizmini yüzbinlerce dolar zarara uğratan bakın kim çıktı: Çekilen operasyona bakın, kimse bunu beklemiyordu

Gerçek turistlerin gerçek arama sorgularında Türkiye yüzde 12,5’luk bir pay alırken, yapay zeka önerilerinde ise Türkiye’nin payı neredeyse yarı yarıya düşerek yüzde 6,8’e geriledi. Yapay zeka, Akdeniz tatili arayan kullanıcılara bile neredeyse Türkiye’yi göstermedi.

#5
Foto - Türkiye turizmini yüzbinlerce dolar zarara uğratan bakın kim çıktı: Çekilen operasyona bakın, kimse bunu beklemiyordu

Türkiye düşük oranlarda gösterilirken, Hırvatistan ve İtalya ise öne çıkarıldı. Böylece yapay zeka Avrupa’daki tatil beldelerini Türkiye’ye karşı öne çıkararak destekledi. Hırvatistan’ın gerçek arama sonuçlarındaki payı yüzde 6,3’ken, yapay zeka sonuçlarında neredeyse ikiye katlanarak yüzde 11,8’e çıkarıldı. İtalya ise gerçek aramalarda yüzde 10,7’lik paya sahipken, algoritmalardaki arama sıralamasında ise yüzde 17,3’lük bir paya yükseldi.

#6
Foto - Türkiye turizmini yüzbinlerce dolar zarara uğratan bakın kim çıktı: Çekilen operasyona bakın, kimse bunu beklemiyordu

İspanya da Türkiye ile aynı kaderi paylaştı. Normal arama sonuçlarında yüzde 28,1’lik bir paya sahip olan İspanya, yapay zeka algoritmasından sadece yüzde 17,4’lük bir pay alabildi. Yunanistan’ın sonuçları ise gerçekle neredeyse birebir örtüştü. Gerçek arama sonuçlarından yüzde 17,9’luk bir pay alan Yunanistan’a yapay zeka algoritması da yüzde 18,6’lık bir pay verdi. Yapay zeka Türkiye’yi sadece “uygun fiyatlı tatil” etiketi ile sınıflandırırken, Malta’yı kültürel merkez, Kıbrıs’ı aile cenneti, Fransa’yı ise tamamen lüks bir destinasyon olarak öne çıkardı.

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