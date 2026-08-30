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'Soyundan girer sopundan çıkarım' demişti: Valiliğin basın müdürü hakkında flaş gelişme

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'Soyundan girer sopundan çıkarım' demişti: Valiliğin basın müdürü hakkında flaş gelişme

Giresun Valiliği, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin'in sosyal medyaya yansıyan sözleri nedeniyle harekete geçerek soruşturma başlattı.

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Foto - 'Soyundan girer sopundan çıkarım' demişti: Valiliğin basın müdürü hakkında flaş gelişme

Giresun’un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde faaliyet gösteren maden şirketine karşı çevre mücadelesi yürüten bir vatandaşın sosyal medya paylaşımlarının ardından Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin’in Aydın’a yönelik tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

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Foto - 'Soyundan girer sopundan çıkarım' demişti: Valiliğin basın müdürü hakkında flaş gelişme

Tekin’in sosyal medya hesabından paylaştığı ve vatandaşa yönelik, “O at kuyruğu saçın ile dilini bağlarım. Zincirini tutan sahiplerin bile sana sahiplik edemezler. Aileyi bu işe karıştırırsan soyundan girer sopundan çıkarım. Seviyemi zorlama. Seni son kez uyarıyorum...” ifadelerini kullandığı mesajı kamuoyuna yansımıştı.

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Foto - 'Soyundan girer sopundan çıkarım' demişti: Valiliğin basın müdürü hakkında flaş gelişme

Giresun Valiliği, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin’in bir vatandaşa yönelik tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddialarıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Foto - 'Soyundan girer sopundan çıkarım' demişti: Valiliğin basın müdürü hakkında flaş gelişme

Valilik'ten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin’in bir vatandaşa yönelik tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

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Foto - 'Soyundan girer sopundan çıkarım' demişti: Valiliğin basın müdürü hakkında flaş gelişme

Söz konusu iddiaların kamu hizmetinin gereklerine, devlet memurlarının tabi olduğu mevzuata ve kamu görevlilerinin uyması gereken etik ilkelere uygunluk yönünden değerlendirilmek üzere ele alındığı kaydedilen açıklamada, bu kapsamda İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin hakkında gerekli idari soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

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Yorumlar

ata

az bile demiş...
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