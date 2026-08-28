Galatasaray'a gideceği söz ediliyordu ama... Fenerbahçe'ye Galatasaray tarifesi: Frankfurt şaşırtmıyor
Milli yıldızımız Can Uzun için şimdi de Fenerbahçe'nin nabız yokladığı ve Almanların yine ayak direttiği iddia edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli yıldızımız Can Uzun için şimdi de Fenerbahçe'nin nabız yokladığı ve Almanların yine ayak direttiği iddia edildi.
Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de Can Uzun için Eintracht Frankfurt'la temasa geçti. Bundesliga temsilcisi, Sarı-Kırmızılılar'a nasıl yaklaştıysa Sarı-Lacivertliler'e de aynı şekilde yaklaşıyor.
Galatasaray'ın öncelikli transfer hedeflerinden biri Can Uzun'du... 20 yaşındaki futbolcu, 10 numara transferinden bağımsız görülüyordu. Çünkü milli futbolcu aynı zamanda sol kanatta ve forvette görev yapabiliyor. Eintracht Frankfurt, uzun süre 60 milyon euroluk serbest kalma bedelinde ısrarcı oldu.
Galatasaray'a yapılan maksimum indirimin ardından rakam 50 milyon euroya düştü! Sarı-Kırmızılılar, bu parayı fazla bularak frene bastı. Şimdi de Fenerbahçe'nin milli futbolcu konusunda nabız yoklamaya başladı. Yaşananlarda ise hiçbir değişiklik yok. Alınan bilgilere göre; Frankfurt yine öncelikli olarak 60 milyon euro talep etti.
Kısa süre sonra ise 50 milyona düşmeleri bekleniyor. Sorun şu ki; transfer döneminin sonuna geliyoruz. Aynı sıkıntı UEFA listelerinin bildirim süresinde de yaşanıyor. Fenerbahçe'nin Can'ı alma şansı var mı? Elbette var. Ancak bugün itibarıyla ihtimal son derece düşük görülüyor.
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