Galatasaray'a gideceği söz ediliyordu ama... Fenerbahçe'ye Galatasaray tarifesi: Frankfurt şaşırtmıyor

Galatasaray'a yapılan maksimum indirimin ardından rakam 50 milyon euroya düştü! Sarı-Kırmızılılar, bu parayı fazla bularak frene bastı. Şimdi de Fenerbahçe'nin milli futbolcu konusunda nabız yoklamaya başladı. Yaşananlarda ise hiçbir değişiklik yok. Alınan bilgilere göre; Frankfurt yine öncelikli olarak 60 milyon euro talep etti.