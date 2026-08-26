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Gündem Kayseri'de korkutan sarsıntı! Pınarbaşı 4,1 büyüklüğündeki depremle sallandı!
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Kayseri'de korkutan sarsıntı! Pınarbaşı 4,1 büyüklüğündeki depremle sallandı!

Yeniakit Publisher
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Kayseri'de korkutan sarsıntı! Pınarbaşı 4,1 büyüklüğündeki depremle sallandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan son dakika bilgilerine göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 09.53'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, ilçe genelinde ve çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.

Ekipler sahada incelemelere başladı!

Meydana gelen deprem sonrası kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. AFAD ve ilgili kurum ekiplerinin olumsuz bir durumun yaşanıp yaşanmadığını tespit etmek amacıyla bölgedeki saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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