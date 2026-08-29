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Otomotiv
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Mersin'den yerli hamle! Türkiye üretimi yeni elektrikli mini araç yollara çıkıyor!

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Mersin'den yerli hamle! Türkiye üretimi yeni elektrikli mini araç yollara çıkıyor!

Türkiye’de üretilen kompakt elektrikli modellere bir yenisi daha eklendi. Mersin-Tarsus'ta üretilen O-Mobil; 88 km/s maksimum hızı, 4 kişilik kabini ve yaklaşık 800 bin TL civarındaki fiyat etiketiyle şehir içi ulaşımda tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

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Foto - Mersin'den yerli hamle! Türkiye üretimi yeni elektrikli mini araç yollara çıkıyor!

Klimalı, ABS fren sistemli ve geri görüş kameralı bu minik araç, ev tipi prizden şarj edilebilme imkanıyla dev yakıt tasarrufu vadediyor.

#2
Foto - Mersin'den yerli hamle! Türkiye üretimi yeni elektrikli mini araç yollara çıkıyor!

O-Mobil’de 13 kW gücünde elektrik motoru kullanılıyor. Teknik verilerde maksimum hız 88 km/s olarak açıklanırken araçta Normal ve Sport olmak üzere iki farklı sürüş modu bulunuyor. Güç arka tekerleklere aktarılırken modelin yüksüz ağırlığı 449 kilogram. Yaklaşık 2,93 metre uzunluğa, 1,52 metre genişliğe ve 1,62 metre yüksekliğe sahip olan O-Mobil, özellikle dar şehir yollarında avantaj sağlayabilecek ölçülere sahip. Küçük gövde, park ve manevra sırasında da önemli bir kolaylık sunuyor. Modelin dikkat çeken diğer verilerinden biri ise yüzde 40 tırmanma açısı. Testlerde yokuşlu yollarda kullanılan O-Mobil’in özellikle Sport modunda daha hızlı gaz tepkisi sunduğu görülüyor.

#3
Foto - Mersin'den yerli hamle! Türkiye üretimi yeni elektrikli mini araç yollara çıkıyor!

O-Mobil, dışarıdan bakıldığında oldukça küçük görünse de içeride dört kişilik oturma düzeni sunuyor. Elektrikli direksiyon, dijital gösterge, otomatik camlar, klima, ABS fren sistemi ve elektronik vites kontrolü standart ekipmanlar arasında yer alıyor. İç mekanda multimedya sistemi, Bluetooth, USB, radyo, AUX ve geri görüş kamerası da bulunuyor. Bu ekipmanlar, özellikle şehir içinde sık kullanılan bir araç için günlük hayatı kolaylaştıran ayrıntılar arasında öne çıkıyor. Kabinin bir başka avantajı ise arka koltukların iki parça halinde katlanabilmesi. Böylece gerektiğinde koltuklardan yalnızca biri yatırılarak hem yolcu hem de eşya taşımak mümkün oluyor. Bagaj kapağında amortisörlü yapı kullanılması da kullanım kolaylığını artırıyor. Test sürüşlerinde yaklaşık 1,80 metre boyundaki kullanıcıların kabinde rahat oturabildiği ve yüksek tavanın ferahlık sağladığı belirtiliyor. Elektrikli direksiyonun hafif yapısı da özellikle park manevralarında sürücünün işini kolaylaştırıyor.

#4
Foto - Mersin'den yerli hamle! Türkiye üretimi yeni elektrikli mini araç yollara çıkıyor!

O-Mobil’in günlük kullanım açısından en önemli avantajlarından biri, 220V ev tipi prizden şarj edilebilmesi. Tam dolum süresi yaklaşık 6-8 saat olarak belirtilen model 100 km’de yaklaşık 7 kW enerji tüketimi gerçekleştiriyor. Araçta LFP batarya teknolojisi kullanılıyor. Teknik tabloda batarya kapasitesi 7,68 kWh olarak yer alırken resmi ürün bilgilerinde 150 km menzil kapasitesi öne çıkarılıyor. Daha yüksek menzil sunan farklı batarya seçeneklerinin de bulunuyor. Gerçek kullanımda ise menzil; hız, yol eğimi, hava sıcaklığı, yağış ve araçtaki yolcu sayısına göre değişebiliyor. Üç kişinin bulunduğu uzun bir testte yaklaşık 190 kilometre yol yapılırken özellikle rampalar ve değişen hava şartları tüketimi artırabiliyor. Bu nedenle O-Mobil’in en güçlü kullanım alanı şehir içi ulaşım olarak öne çıkıyor. İşe gidip gelmek, alışveriş yapmak, çocukları okula götürmek veya günlük kısa mesafeleri düşük enerji tüketimiyle tamamlamak modelin karakterine daha uygun.

#5
Foto - Mersin'den yerli hamle! Türkiye üretimi yeni elektrikli mini araç yollara çıkıyor!

O-Mobil’de günlük kullanımda önemli olan güvenlik ve konfor ekipmanları da ihmal edilmemiş. Klima, ABS ve CBS fren sistemi, elektrikli direksiyon, otomatik camlar ve geri görüş kamerası standart olarak sunuluyor. Ön süspansiyonda McPherson bağımsız sistem kullanılırken arka tarafta bağımsız olmayan süspansiyon bulunuyor. Araç ayrıca 145/60 R13 lastiklerle geliyor ve fren mesafesi ise 4,5 metre olarak belirtilmiş. Yapılan testlerde O-Mobil’in gaz tepkileri yumuşak bulunurken süspansiyon sistemi bozuk yollarda konforlu bir sürüş sunuyor. Yokuş inişlerinde devreye giren rejeneratif frenleme sistemi ise enerjinin bir bölümünü geri kazanarak fren kullanımını azaltmaya yardımcı oluyor.

#6
Foto - Mersin'den yerli hamle! Türkiye üretimi yeni elektrikli mini araç yollara çıkıyor!

O-Mobil, ORTİMOBİL’in Mersin-Tarsus 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 12 bin metrekarelik tesisinde üretiliyor. Şirket yüzde 100 yerli sermaye ile faaliyet gösterirken şasi, karoser, kompozit, ABS, alüminyum gövde, yazılım ve montaj gibi alanlarda yerli üretim yapıyor. Batarya, tekerlek ve amortisör gibi bazı parçalar ise tedarikçilerden sağlanıyor. 800 bin TL civarındaki fiyat etiketi özellikle şehir içinde ikinci araç arayan ve yakıt giderlerini azaltmak isteyen kullanıcıların ilgisini çekebilir. Bakım tarafında ilk işlem 2.000 km’de diferansiyel ve dişli yağı değişimiyle başlıyor. Sonraki kontroller ise 5.000 ve 10.000 km aralıklarında gerçekleştiriliyor. Sonuç olarak O-Mobil, 88 km/s maksimum hızı, dört kişilik kabini, 150 km menzil kapasitesi ve ev tipi prizden şarj edilebilmesiyle şehir içi elektrikli ulaşımı daha pratik hale getirmeyi amaçlıyor. Fiyat etiketiyle büyük bir otomobile alternatif olmaktan çok, günlük kullanım için ekonomik ve kompakt bir ikinci araç arayanlara hitap ediyor.

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