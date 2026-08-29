Mersin'den yerli hamle! Türkiye üretimi yeni elektrikli mini araç yollara çıkıyor!

O-Mobil, ORTİMOBİL’in Mersin-Tarsus 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 12 bin metrekarelik tesisinde üretiliyor. Şirket yüzde 100 yerli sermaye ile faaliyet gösterirken şasi, karoser, kompozit, ABS, alüminyum gövde, yazılım ve montaj gibi alanlarda yerli üretim yapıyor. Batarya, tekerlek ve amortisör gibi bazı parçalar ise tedarikçilerden sağlanıyor. 800 bin TL civarındaki fiyat etiketi özellikle şehir içinde ikinci araç arayan ve yakıt giderlerini azaltmak isteyen kullanıcıların ilgisini çekebilir. Bakım tarafında ilk işlem 2.000 km’de diferansiyel ve dişli yağı değişimiyle başlıyor. Sonraki kontroller ise 5.000 ve 10.000 km aralıklarında gerçekleştiriliyor. Sonuç olarak O-Mobil, 88 km/s maksimum hızı, dört kişilik kabini, 150 km menzil kapasitesi ve ev tipi prizden şarj edilebilmesiyle şehir içi elektrikli ulaşımı daha pratik hale getirmeyi amaçlıyor. Fiyat etiketiyle büyük bir otomobile alternatif olmaktan çok, günlük kullanım için ekonomik ve kompakt bir ikinci araç arayanlara hitap ediyor.