Mersin'den yerli hamle! Türkiye üretimi yeni elektrikli mini araç yollara çıkıyor!

O-Mobil, dışarıdan bakıldığında oldukça küçük görünse de içeride dört kişilik oturma düzeni sunuyor. Elektrikli direksiyon, dijital gösterge, otomatik camlar, klima, ABS fren sistemi ve elektronik vites kontrolü standart ekipmanlar arasında yer alıyor. İç mekanda multimedya sistemi, Bluetooth, USB, radyo, AUX ve geri görüş kamerası da bulunuyor. Bu ekipmanlar, özellikle şehir içinde sık kullanılan bir araç için günlük hayatı kolaylaştıran ayrıntılar arasında öne çıkıyor. Kabinin bir başka avantajı ise arka koltukların iki parça halinde katlanabilmesi. Böylece gerektiğinde koltuklardan yalnızca biri yatırılarak hem yolcu hem de eşya taşımak mümkün oluyor. Bagaj kapağında amortisörlü yapı kullanılması da kullanım kolaylığını artırıyor. Test sürüşlerinde yaklaşık 1,80 metre boyundaki kullanıcıların kabinde rahat oturabildiği ve yüksek tavanın ferahlık sağladığı belirtiliyor. Elektrikli direksiyonun hafif yapısı da özellikle park manevralarında sürücünün işini kolaylaştırıyor.