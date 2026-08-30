Bursa'da Huzur Uygulaması

Bursa'da Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde gerçekleştirilen 'Huzur' uygulamasında 3 aranan şahıs yakalanırken, 4,53 gram esrar ele geçirildi. 324 şahsın sorgulandığı uygulamada, 147 araç kontrol edildi; uyuşturucuyla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa'da polis ekiplerince Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde gerçekleştirilen 'Huzur' uygulamasında 3 aranan şahıs yakalanırken, 4,53 gram esrar ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, asayiş ekipleri ve kadro personelinin katılımıyla Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde hareketli ve genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 324 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde, yoklama kaçağı oldukları tespit edilen 3 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca 4,53 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ekipler tarafından uygulama kapsamında 147 araç da kontrol edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Polis ekiplerinin kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.