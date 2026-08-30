Afrika değil burası Bitlis! Sıcaktan bunalan mandaların su keyfi görüntülendi

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte mandaların günlük rutini de değişti.

Sabah saatlerinde meraya çıkan mandalar, birkaç saat boyunca otladıktan sonra sıcaklığın etkisini artırmasıyla birlikte soluğu bölgedeki dere ve su birikintilerinde aldı.

Sürü halinde suya giren mandalar, vücutlarının büyük bölümünü suyun içerisinde tutarak serinlemeye çalıştı.

SAATLERCE SUDAN ÇIKMADILAR

Serinlemek için suya giren mandaların uzun süre burada kaldığı görüldü. Bir arada suyun içerisinde dinlenen hayvanlar, bir yandan sıcak havanın etkisinden korunurken diğer yandan doğal banyolarını yaptı.

Onlarca mandanın aynı anda su içerisinde oluşturduğu görüntü ise ortaya sıra dışı bir manzara çıkardı.

AFRİKA BELGESELLERİNİ ARATMADI

Mandaların sıcak havadan korunmak için topluca suya girdiği anlar, Afrika'daki vahşi yaşam belgesellerinde görülen sahneleri hatırlattı.

Ancak görüntülerin adresi binlerce kilometre uzaktaki Afrika değil, Bitlis'in Güroymak ilçesi oldu.

RENKLİ MANZARA DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Budaklı köyünde yaz aylarında sıkça karşılaşılan mandaların su keyfi bu kez havadan kayda alındı.

Drone görüntülerinde mandaların sürü halinde suyun içinde dinlenmesi ve sıcak havadan korunmaya çalışması dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntüler, Bitlis'in doğal yaşamından renkli kareleri de gözler önüne serdi.