  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aracından Tuna Kuriş çıkmıştı! Savcılıktan İdris Naim Şahin kararı “Mohaç Meydan Muharebesi’nin 500.Yılı” PTT’den tarihi zafere özel pul ve ilk gün zarfı Vatandaş artık çözüm bekliyor: İstanbul’daki başıboş köpeklere Çinliler talip Güney Kıbrıs'ta İsrail hareketliliği! İsraillilerin sayısı 20 bine yaklaştı Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturmasında 10 yeni gözaldı Palandöken: Esnaftan fazla para kazanıyorlar Yıllardır Solcuların dilindeydi: Fatih Sultan Mehmed beşikteki kardeşini katlettirdi mi? Ali Karahasanoğlu’ndan Özgür Özel’e sert tepki: “Motoru yaktılar, kafayı sıyırdılar” Nijer’in başkentinde sıcak saatler! Silah ve patlama sesleri peş peşe geldi Pedofil Epstein'cılara ağır darbe! 163 kayıp çocuk kurtarıldı
Gündem Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı...
Gündem

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı...

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy’un mesajı şöyledir:“İşgal ve parça parça pay edilmekte olan vatan toprağı, her bir bölgesinde bu aziz milletin fertleri tarafından, vatana ve bayrağa kan ve can borcunu tereddütsüz ödeme kararlılığıyla savunulmaya başlanmıştı. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıkmakla bu asil direnişi millî bir irade altında toplayacak, yek vücut bir Türk Kurtuluş Savaşı’nı başlatacaktı. “Ya İstiklal! Ya Ölüm!” iradesinin kenetlediği bu aziz millet, imkânsız denilen mücadelesini 30 Ağustos 1922’de zaferle taçlandıracak; ardından Gazi’nin, “Ordular İlk hedefiniz Akdeniz’dir… İleri” emriyle aziz vatan toprağını postallarıyla kirletenlerin son güruhu da Adalar Denizi’nin serin sularında çırpınır halde geldikleri yere gönderilecekti.
104 yıl önce fiilî işgal bertaraf edilmiş, istiklâl kazanılmıştır. İstikbal ise bugün de önümüzde uzanmaktadır. Onu kazanmak daimî bir ülkü, bitmeyecek bir mücadeledir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni idrak ederken bilinmelidir ki bugün ülkemiz ve milletimiz için attığımız her adımın, ortaya koyduğumuz her bir proje ve vücuda getirdiğimiz her bir eserin arkasında 104 yıl önce ateşlenen istikbal meşalesinin şu anda bizler tarafından taşındığının bilinci vardır. Dünya döndükçe bu bilinç ve bu meşale nesillerimizle geleceğe yol alacak, mücadelenin hiçbir şekil ve safhasından ödün vermeksizin istiklal ve istikbalimiz payidar kılınacaktır.

Kurtuluş Savaşı’mızın başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını; millî ve manevi varlığımız, vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız yolunda canından geçmiş aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Asla eskimeyen ve eksilmeyen o büyük gururla aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.”

 

Bakan Ersoy, Hitit İmparatorluğu'nun izlerini taşıyan sergiyi ziyaret etti.
Bakan Ersoy, Hitit İmparatorluğu'nun izlerini taşıyan sergiyi ziyaret etti.

Kültür Sanat

Bakan Ersoy, Hitit İmparatorluğu'nun izlerini taşıyan sergiyi ziyaret etti.

Bakan Ersoy: Side'nin çok katmanlı tarihini ortaya çıkarmaya, korumuya ve geleceğe taşımaya devam ediyoruz...
Bakan Ersoy: Side'nin çok katmanlı tarihini ortaya çıkarmaya, korumuya ve geleceğe taşımaya devam ediyoruz...

Kültür Sanat

Bakan Ersoy: Side'nin çok katmanlı tarihini ortaya çıkarmaya, korumuya ve geleceğe taşımaya devam ediyoruz...

Bakan Ersoy’a atılan iftira mahkemeden geri döndü
Bakan Ersoy’a atılan iftira mahkemeden geri döndü

Aktüel

Bakan Ersoy’a atılan iftira mahkemeden geri döndü

Bakan Ersoy; Tarih, Bilim ve Teknolojiyi buluşturan müzeyi ziyaret etti...
Bakan Ersoy; Tarih, Bilim ve Teknolojiyi buluşturan müzeyi ziyaret etti...

Kültür Sanat

Bakan Ersoy; Tarih, Bilim ve Teknolojiyi buluşturan müzeyi ziyaret etti...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23