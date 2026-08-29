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Eitan Hai Cohen'den Türkiye uyarısı: Onları hafife almayın geri döndüler

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Eitan Hai Cohen'den Türkiye uyarısı: Onları hafife almayın geri döndüler

Suriye'de provoke edici saldırılar düzenleyen İsrail'e kritik isimden uyarı geldi. İsrailli uzman Dr. Eitan Hai Cohen, Tel Aviv yönetimini Türkiye konusunda uyardı.

#1
Foto - Eitan Hai Cohen'den Türkiye uyarısı: Onları hafife almayın geri döndüler

İsrailli uzmandan, Türk ordusunun kapasitesine ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya uyarılar geldi. Jerusalem Post'a konuşan Dr. Eitan Hai Cohen, İsrail'in Türkiye'nin askeri yeteneklerini ciddi biçimde hesaba katması gerektiğini belirterek Türk ordusunun yüksek standartlarına dikkat çekti.

#2
Foto - Eitan Hai Cohen'den Türkiye uyarısı: Onları hafife almayın geri döndüler

Dr. Eitan Hai Cohen, Türkiye'nin Suriye'deki konumuna ilişkin konuştu. Cohen, "Türkler Suriye'ye geri döndü. ABD müdahale etmezse bölgede ilerlemeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Eitan Hai Cohen'den Türkiye uyarısı: Onları hafife almayın geri döndüler

Türkiye'nin bölgedeki askeri kapasitesinin İsrail tarafından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini savunan Cohen, Türk ordusunun sahip olduğu standartların göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

#4
Foto - Eitan Hai Cohen'den Türkiye uyarısı: Onları hafife almayın geri döndüler

Cohen'in açıklamalarında öne çıkan başlıklardan biri doğrudan İsrail ordusuna yönelik değerlendirmesi oldu. İsrailli uzman, "İsrail ordusu, Türk ordusunu hafife almamalı. Türk ordusunun standartları oldukça yüksek" dedi.

#5
Foto - Eitan Hai Cohen'den Türkiye uyarısı: Onları hafife almayın geri döndüler

Türk ordusunun savaş yönteminin bölgedeki diğer ülkelerden farklı olduğunu savunan Cohen, şu ifadeleri kullandı:

#6
Foto - Eitan Hai Cohen'den Türkiye uyarısı: Onları hafife almayın geri döndüler

"Türkiye'nin savaş tarzı öyle döküntü bir Arap ülkesinin tarzı değildir; bizzat NATO'nun harp doktrinidir. Çok yüksek bir standarttan bahsediyoruz ve bunu derinlemesine düşünmek zorundayız."

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