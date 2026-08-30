Palavra makinesi Özel! Özgür yine işkembeden atıyor

Buğra Kardan İstanbul

Hile hurdada, dolap dümende, alavere dalaverede mahir olan YP Genel Başkanı Özgür Özel’in yalan vaatleri de bitmek tükenmek bilmiyor. 2019 yerel seçimleri arefesinde “İnanmayacaksınız ama CHP’den her çiftçiye bedava traktör” paylaşımı yapan, bu konuda adım atılmadığını hatırlatanlara utanmadan arlanmadan “Çarpıcı olması adına öyle yazdık ” cevabını veren; Balıkesir’de yandaşlarına rakının litre fiyatını 140 liraya indirme taahhüdünde bulunan ancak gerisini getirmeyen; Afyonkarahisar’da “İktidara gelmemiz hâlinde asgari ücreti 50 bin liraya, emekli maaşını 56 bin liraya çıkaracağız” diye üfüren Özel, Kocaeli’de de ev hanımlarına boş umut pompaladı. Özel, Kocaeli’de ev hanımlarını emekli edecekleri palavrasını dillendirdi.

MAZOT 1 LİRA, 2 ANAHTAR SÖZLERİ

İktidarın çalışma hayatında yer almayan kadınların sigorta prim ödemelerinin bir bölümünün devlet tarafından karşılanmasına yönelik projesini araklama, rol çalmaya tevessül eden Özel’in bu palavrası akıllara eski siyasilerin uçuk vaatlerini getirdi. 1991’te Süleyman Demirel, “Kim ne veriyorsa beş fazlasını vereceğim” ve “Her eve iki anahtar” sözünü vermişti. 2002’de Genç Parti Genel Başkanı firari Cem Uzan, “Mazotu 1 lira yapacağız” demişti. Aynı yoldan hayal satarak milletten oy toplama taktiği güden Özel’in ev hanımlarını kandırma gayreti tepki topladı.

Erbakan Hoca’nın dava arkadaşlarından 20 ve 21. dönem Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, şunları söyledi:

HANGİ KAYNAKLA EMEKLİ EDECEK

“Özel’in vaatlerinin ciddiye alınacak yanı yok. Kaynağını açıklaması gerekmez mi? Yani ‘Bekara hanım boşamak kolay’ lafını hatırlatıyor. Ne kadar itimat edilir bilemiyoruz. Çünkü bedava traktör taahhüdünün yerine getirilmediğini hatırlatanlara ne dediği belleğimizde. Sorumlu siyasetçi yerine getiremeyeceği vaatte bulunmaz. Tabii CHP ve yavrusu YP’de siyasete devam edenler bu konuda çok cesurlar. Yapacakları değil, yapamayacakları şeyleri vaat ederler. İktidara gelme ihtimali olmayan siyasiler daha rahat konuşurlar. Ankara’ya deniz getireceğiz’ demekten çekinmezler. Özel de bu anlayışla uçuk vaatlerde bulunuyor olmalı. Bu tür vaatlerin şüpheyle karşılamalı. Yani AK Parti, ev hanımlarını emekli etme projesini ortaya koysa önemsenir. ‘Devlet aklı, bürokrasi kaynak bulmuş ki böyle bir projeye soyunmuş’ şeklinde yorumlanır. Ancak iktidar umudu olmayan YP’nin, Özgür Özel’in böyle bir projeyi diline dolaması düşünülür. Demirel ve Uzan gibi isimlerin yollarından gitmek ona kaybettirir. Sandık başında millet aklını kullanır, duygularını değil. İkincisi bunu çocuğa anlatsanız kaynak nerede sorusunu sorar. Ezcümle Özel, daha makul olmalı. Demirel ve Uzan gibi siyasilerin peşlerine takıldığı takdirde zarar edeceğini bilmeli. Çünkü seçmeni inandırmak kolay değil. Seçmen, vaatleri dikkatle dinler ama kanmaz. Duygusallığa kapılmaz. Taahhütleri sıralayan siyasilere ‘Parayı nereden bulacaksın’ sualini sorar.”

LAFA DEĞİL, İSTİKRARA BAKILIYOR

ANAP 21. dönem İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ise şunları dile getirdi: “Türk seçmeninin siyasi genetiğinin sağduyuya dayalı olduğu dört defa test edildi. 1950’de CHP, DP’ye yenildi. 1960 darbesinin ardından DP’nin devamı AP iktidar oldu. 1980 darbesine tepki olarak da Özal’ın ANAP’ı iktidar oldu. Ve 28 Şubat ile koalisyonlar döneminin ardından 2002’de AK Parti devri başladı. Buradan da anlaşılacağı gibi halkımız, darbelerin ve çalkantıları müteakip icraatçı kadrolara, liderlere yetki veriyor. Dolayısıyla milletimizce bol bol vaatte bulunanlara değil de siyasi istikrarı temin edeceğine inanılan liderlere, kadrolara oy veriliyor. Türkiye’nin artık ciddi muhalefete ihtiyacı var. Bu iktidarı diri tutar. Ne yazık ki geçmişte CHP’nin, DSP’nin dünya ekonomisinin yapısına uyan bir model sunamadı. Umarız, YP de aynı hatayı yapmaz. İnandırıcı bir program açıklar. Yoksa YP’nin, Özel’in çıkıp da direkt inandırı olmayacak şekilde ‘Şunu şunu yapacağım’ iddiasında bulunması yanlış. Şu evrede boş vaatlerle, projelerle bir yere varılamayacağı açık. Nihayetinde seçmeni ‘Sana bahşiş vereceğim’ diyerek kandıramazsınız. Ben olsam uçuk vaatlerden kaçınırım. Tutarl olup ‘cak’lı, ‘cek’li cümleler kullanmak yerine ‘Şu kaynakla şunu yapmayı planlıyoruz’ derim. Nihayetinde seçmen mantıklıdır maceracılık yoktur, yeniliği aramak vardır. O da göçebelikten ileri gelmektedir. Göçebe, bir yere konar ve ihtiyaçlarını karşılar. Orada işi bitince başka bir yere konar. O nedenle Türk seçmeni, ileriye bakar. Yeniliğin peşinde koşar. Yenilik de ancak ve ancak dayanaklı projelerle, istikrarla mümkün olur.”

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