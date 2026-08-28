Türkiye bekliyordu: SAMP/T hava savunma sistemleri oraya gidiyor
Türkiye'nin bölgede yaşanan gerilimin ardından envanterine katmak istediği ve olumlu dönüşler aldığı SAMP-T hava savunma sistemleriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'nin bölgede yaşanan gerilimin ardından envanterine katmak istediği ve olumlu dönüşler aldığı SAMP-T hava savunma sistemleriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İtalya ve Fransa, Ukrayna’nın hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 4 adet SAMP/T sisteminin tedarik edilmesi ve Aster 30 füzelerinin Ukrayna’da üretilmesine yönelik anlaşmaya vardı.
Program kapsamında İtalya’nın envanterindeki Aster 30 füzeleri, Kronos radarları ve SAMP/T sistemine ait çeşitli bileşenlerin Ukrayna ordusuna aktarılması planlanıyor. Yeni sistemlerin transferinin 2027 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.
Aster 30 Block 1 füzelerini kullanan SAMP/T, orta menzilli hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem, 360 derece hava savunmasının yanı sıra sınırlı balistik füze önleme kabiliyetine sahip.
100 kilometrenin üzerinde angajman menziline ulaşabilen SAMP/T, yaklaşık 20 kilometre irtifadaki hedeflere karşı da kullanılabiliyor.
SAMP/T’nin temel unsurları arasında çok işlevli radar, angajman modülü ve her biri 8 Aster 30 füzesi taşıyabilen dikey lançerler bulunuyor.
Sistemde kullanılan Arabel radarı ise 360 derecelik kapsama sağlayarak hava hedeflerini yaklaşık 60 kilometre mesafeden tespit edebiliyor ve 120 kilometreye kadar takip gerçekleştirebiliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23