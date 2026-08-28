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Türkiye bekliyordu: SAMP/T hava savunma sistemleri oraya gidiyor

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Türkiye bekliyordu: SAMP/T hava savunma sistemleri oraya gidiyor

Türkiye'nin bölgede yaşanan gerilimin ardından envanterine katmak istediği ve olumlu dönüşler aldığı SAMP-T hava savunma sistemleriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Türkiye bekliyordu: SAMP/T hava savunma sistemleri oraya gidiyor

İtalya ve Fransa, Ukrayna’nın hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 4 adet SAMP/T sisteminin tedarik edilmesi ve Aster 30 füzelerinin Ukrayna’da üretilmesine yönelik anlaşmaya vardı.

#2
Foto - Türkiye bekliyordu: SAMP/T hava savunma sistemleri oraya gidiyor

Program kapsamında İtalya’nın envanterindeki Aster 30 füzeleri, Kronos radarları ve SAMP/T sistemine ait çeşitli bileşenlerin Ukrayna ordusuna aktarılması planlanıyor. Yeni sistemlerin transferinin 2027 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

#3
Foto - Türkiye bekliyordu: SAMP/T hava savunma sistemleri oraya gidiyor

Aster 30 Block 1 füzelerini kullanan SAMP/T, orta menzilli hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem, 360 derece hava savunmasının yanı sıra sınırlı balistik füze önleme kabiliyetine sahip.

#4
Foto - Türkiye bekliyordu: SAMP/T hava savunma sistemleri oraya gidiyor

100 kilometrenin üzerinde angajman menziline ulaşabilen SAMP/T, yaklaşık 20 kilometre irtifadaki hedeflere karşı da kullanılabiliyor.

#5
Foto - Türkiye bekliyordu: SAMP/T hava savunma sistemleri oraya gidiyor

SAMP/T’nin temel unsurları arasında çok işlevli radar, angajman modülü ve her biri 8 Aster 30 füzesi taşıyabilen dikey lançerler bulunuyor.

#6
Foto - Türkiye bekliyordu: SAMP/T hava savunma sistemleri oraya gidiyor

Sistemde kullanılan Arabel radarı ise 360 derecelik kapsama sağlayarak hava hedeflerini yaklaşık 60 kilometre mesafeden tespit edebiliyor ve 120 kilometreye kadar takip gerçekleştirebiliyor.

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