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Nefesler tutuldu: Türkiye'ye ait 30 savaş gemisi saatler sonra harekete geçecek

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Nefesler tutuldu: Türkiye'ye ait 30 savaş gemisi saatler sonra harekete geçecek

Milli Savunma Bakanlığı, 30 savaş gemisinin yarın 10.00-17.00 saatleri arasında boğazlardan geçiş yapacağını kamuoyu ile paylaştı. İşte detaylar...

#1
Foto - Nefesler tutuldu: Türkiye'ye ait 30 savaş gemisi saatler sonra harekete geçecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 15 gemiyle "İstanbul Boğaz Geçişi" ve 30 gemiyle 30 liman ziyareti yapılacağını bildirdi.

#2
Foto - Nefesler tutuldu: Türkiye'ye ait 30 savaş gemisi saatler sonra harekete geçecek

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "30 Ağustos 2026 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 15 gemi ile İstanbul Boğaz Geçişi icra edilecek. Ayrıca 30 gemi ile 30 liman ziyareti icra edilecek ve gemilerimiz 10.00-17.00 saatlerinde halkımızın ziyaretine açılacak. Bu büyük gurura ortak olmak üzere tüm halkımızı gemilerimize bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

#3
Foto - Nefesler tutuldu: Türkiye'ye ait 30 savaş gemisi saatler sonra harekete geçecek

Paylaşımda, hangi gemilerin hangi limanları ziyaret edeceğine ilişkin bilgiler de yer aldı.

#4
Foto - Nefesler tutuldu: Türkiye'ye ait 30 savaş gemisi saatler sonra harekete geçecek

Buna göre ziyaret gerçekleştirecek 30 gemi ile limanlar şöyle: TCG Türkeli - Sürmene, TCG Yıldırım - Trabzon, TCG Kilimli - Sinop, TCG Preveze - Karadeniz Ereğli, TCG Oruçreis - Dolmabahçe, TCG Akçakoca - İğneada, TCG Doğan - İzmit, TCG Tuzla - Yalova, TCG Enez - Tekirdağ, TCG Ayvalık - Erdek, TCG Gurbet - Çanakkale, TCG Karabiga - Gökçeada, TCG Poyraz - Bozcaada, TCG Rüzgar - Foça, TCG Mızrak - İzmir, TCG Karşıyaka - İzmir/Karşıyaka,

#5
Foto - Nefesler tutuldu: Türkiye'ye ait 30 savaş gemisi saatler sonra harekete geçecek

TCG Kalkan - Çeşme, TCG Yıldız - Kuşadası, TCG Kaş - Didim, TCG Zıpkın - Bodrum, TCG Bora - Marmaris, TCG Çanakkale - Fethiye, TCG Köyceğiz - Kaş, TCG Gür - Antalya, TCG Gaziantep - Alanya, TCG Bafra - Mersin, TCG İmbat - Anamur, TCG Kdz. Ereğli - Girne, TCG Meltem - Gazimağusa ve TCG Karpaz - İskenderun.

#6
Foto - Nefesler tutuldu: Türkiye'ye ait 30 savaş gemisi saatler sonra harekete geçecek

Saat 09.30 ile 11.30 arasında 15 gemiyle gerçekleştirilecek İstanbul Boğaz geçişi kapsamında ise gemilerin 09.30'da Rumeli Feneri, 10.49'da Beşiktaş ve 11.06'da Kız Kulesi güzergahında seyir halinde olması planlanıyor.

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