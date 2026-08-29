Nefesler tutuldu: Türkiye'ye ait 30 savaş gemisi saatler sonra harekete geçecek

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "30 Ağustos 2026 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 15 gemi ile İstanbul Boğaz Geçişi icra edilecek. Ayrıca 30 gemi ile 30 liman ziyareti icra edilecek ve gemilerimiz 10.00-17.00 saatlerinde halkımızın ziyaretine açılacak. Bu büyük gurura ortak olmak üzere tüm halkımızı gemilerimize bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.