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Spor Galatasaray yeni Hagi’sini 25 sene sonra buldu! Aleksey Batrakov
Spor

Galatasaray yeni Hagi’sini 25 sene sonra buldu! Aleksey Batrakov

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Galatasaray yeni Hagi’sini 25 sene sonra buldu! Aleksey Batrakov

Sarı-kırmızılı taraftarların uzun zamandır yolunu gözlediği o büyüleyici saha içi aklı ve fırtına gibi tempo sonunda sahadaydı! Göztepe karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna dahil olan 21 yaşındaki genç yıldız Aleksey Batrakov, ayağının tozuyla çıktığı ilk maçta adeta şov yaptı, tribünlere "İşte beklediğimiz efsane geldi!" dedirtti.

Sarı-kırmızılı taraftarların uzun zamandır yolunu gözlediği o büyüleyici saha içi aklı ve fırtına gibi tempo sonunda sahadaydı! Göztepe karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna dahil olan 21 yaşındaki genç yıldız Aleksey Batrakov, ayağının tozuyla çıktığı ilk maçta adeta şov yaptı, tribünlere "İşte beklediğimiz efsane geldi!" dedirtti.

 

SAHANIN ÇEHRERİ DEĞİŞTİ

Galatasaray tarihinin ilk Rus futbolcusu unvanıyla sahaya adım atan Batrakov, ikinci yarının başında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna girdi. Giriş o giriş! Oyuna dahil olduğu andan itibaren sarı-kırmızılı hücum hattına akılalmaz bir dinamizm ve çabukluk kazandıran genç maestro, adeta 25 sene sonra Hagi günlerini hatırlatan klas dokunuşları ve dikine oyun anlayışıyla rakip savunmanın dengesini altüst etti.

Sadece oyunu yönlendirmekle kalmayan, kaleyi gördüğü anda füzeleri yollamaktan çekinmeyen 21 yaşındaki yıldız, 45 dakikalık performansıyla taraftarın sevgilisi oldu.

 

İLK MAÇTA ALEKSEY BATRAKOV RÜZGARI (STATİSTİK)

Süre: 45 Dakika

Topla Buluşma: 35

Pas İsabeti: %86

Şut / İsabet: 3 / 1

Kazanılan İkili Mücadele: 4/2

Uzaklaştırma: 1

Oyunda kaldığı süre boyunca %86 pas isabetiyle oynayan ve 35 kez topla buluşup adeta orkestra şefi gibi takımı yöneten Batrakov, ilk maçından kalitesini ve kumaşını açıkça ortaya koydu.

 

RAFAEL LEAO İLE OMUZ OMUZA ZAFER ÜÇLÜSÜ!

Son düdükle birlikte stadyumda bayram havası esti! Maçın ardından takımla birlikte taraftarı selamlamaya giden Batrakov, dünya yıldızı arkadaşı Rafael Leao ile birlikte tribünlerin önüne geçerek unutulmaz bir "üçlü" çektirdi. Sarı-kırmızılı tribünleri adeta ayağa kaldıran bu anlar, yeni dönemin ve doğan yeni efsanenin en somut müjdesi oldu!

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