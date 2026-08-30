Van sanayisine finansman desteği geliyor!

Yüksek finansman maliyetlerinin üretici üzerindeki baskısı sürerken, sanayicilerin kaynak ihtiyacını hafifletmeye yönelik yeni destek programı Van iş dünyasında da karşılık buldu. Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 36 aya kadar vadeli finansman, ödemesiz dönem ve kefalet imkanlarının kentteki işletmelerin rekabet gücünü artırabileceğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından açıklanan İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Memet Aslan, uygulamanın üretim dünyası için büyük önem taşıdığını ifade etti. Üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından finansmana erişimin kritik bir rol oynadığını belirten Van OSB Başkanı Memet Aslan, açıklanan destek paketini son derece değerli bulduklarını söyledi. Aslan, KOBİ’ler ve büyük ölçekli işletmeler için sunulan imkânların kent ve ülke ekonomisine ivme kazandıracağını vurguladı.

“KOBİ’lere can suyu olacak”

Destek paketinin detaylarına değinen ve sanayicilere sunulan kolaylıkların öneminin altını çizerek anlatan Memet Aslan, "Üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından finansmana erişimin kritik önem taşıdığı bir dönemde, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır tarafından açıklanan İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı’nı son derece değerli buluyoruz. KOBİ’lerimiz ile büyük ölçekli işletmelerimize 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkânı sunulması; istihdamını koruyan sanayicimizin finansman maliyetinin 12 puanının Bakanlığımız tarafından karşılanması ve KOBİ’lerimize kefalet desteği sağlanması, üretim dünyamız için gerçek anlamda bir can suyu olacaktır" dedi.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz”

Açıklanan programın geleceğe duyulan güveni simgelediğini belirten Aslan, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu programı yalnızca bir finansman paketi olarak değil; üretime, istihdama, ihracata ve Türkiye’nin sanayi geleceğine duyulan güvenin güçlü bir ifadesi olarak görüyoruz. Sanayicimizin ihtiyaçlarına kulak veren, üretimin devamlılığını ve istihdamın korunmasını önceleyen bu kıymetli program dolayısıyla başta Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’a ve hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Üreten, istihdam sağlayan ve ülkemizin geleceğine yatırım yapan sanayicimizin yanında atılan her adım, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunu daha da güçlendirecektir."

“Yatırımcıların önü açılacak”

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve sermayeye erişimde daha hassas dengelere sahip olan işletmeler için bu tür desteklerin katbekat değerli olduğunu belirten Van OSB Başkanı Memet Aslan, paketin kent özelindeki önemine de dikkat çekti. Van’ın genç nüfusu, gelişen sanayi altyapısı ve stratejik konumuna vurgu yapan Aslan; sağlanan 6 ay ödemesiz dönem ve finansman maliyeti desteğinin, Van’daki üreticilerin rekabet gücünü artıracağını, bölgedeki istihdamı koruyarak yeni yatırım alanlarının önünü açacağını ve kentin ihracat potansiyeline doğrudan katkı sunacağını ifade etti.

İmalat Sanayi Finansman Desteği Program nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen İmalat Sanayi Finansman Desteği Programı; imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler ile büyük ölçekli işletmelerin üretim kapasitelerini korumalarını ve istihdamı sürdürülebilir kılmalarını hedefliyor. Program kapsamında işletmelere 6 aya kadar ödemesiz, azami 36 ay vadeli finansman imkânı sunulurken, mevcut istihdamını koruyan sanayicilerin finansman maliyetlerinin 12 puanlık kısmı Bakanlık tarafından karşılanıyor ve KOBİ’lere teminat kolaylığı sağlayan kefalet desteği veriliyor.

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