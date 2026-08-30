  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
500 yıllık rezerv var! Türkiye'nin saklı hazinesi için resmi başvuru yapıldı Yeni Parti'li belediyenin beceriksizliği pes dedirtti! Vatandaşlar yoldaki çukuru halıyla kapattı İkizleri doğunca hayatları değişti! Şehirden kaçıp çiftçi oldular Tarihi Hicaz Demiryolu küllerinden yeniden doğuyor! Tüm taşları yerinden oynatacak mega proje resmen başladı U-23 için öyle bir bomba patlayacak ki: Fenerbahçe için kadro dışı kaldı Bakın neler açıkladı: Gardi'den Leao sözleri... Anketlerde “evet” önde çıkıyordu, herkes ters köşe oldu! O ülke, AB üyeliği için referandumda “Hayır” dedi İflas haberi işleri bozdu! Koç Holding'den devasa anlaşma Siyonist pisliyor ABD’li büyükelçi sıvıyor!
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Dost ülke resmen sattı: Gökyüzünün canavarı JF-17 savaş uçakları birer birer yola çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dost ülke resmen sattı: Gökyüzünün canavarı JF-17 savaş uçakları birer birer yola çıktı

Güney Asya'da hava gücü dengelerini kökten sarsabilecek flaş bir gelişme yaşanırken, Bangladeş ile Pakistan arasındaki JF-17 savaş uçağı tedarik görüşmeleri somut bir aşamaya taşındı. Dakka yönetimiyle yürütülen savunma temaslarının bir göstergesi olarak ülkeye gönderilen Block III savaş simülatörü, Bangladeş'in bu çok rollü ekonomik platformu operasyonel olarak ciddi biçimde değerlendirdiğini gözler önüne serdi. Hindistan, Çin ve Pakistan üçgenindeki stratejik dengeleri doğrudan etkileyecek olası bir resmi anlaşmanın, bölgedeki askeri pazarın tüm seyrini değiştirmesi bekleniyor.

1
#1
Foto - Dost ülke resmen sattı: Gökyüzünün canavarı JF-17 savaş uçakları birer birer yola çıktı

Bangladeş Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı filosunu yenileme çalışmaları kapsamında JF-17 savaş uçağı seçeneği yeniden öne çıktı. Bangladeş ve Pakistan hava kuvvetleri komutanlarının daha önce gerçekleştirdiği görüşmelerde, JF-17 savaş uçağı tedarikinin de ele alındığı açıklanmıştı. Pakistan tarafı, görüşmelerin olası bir savunma anlaşması ve JF-17 savaş uçağı satışını kapsadığını duyurmuştu.

#2
Foto - Dost ülke resmen sattı: Gökyüzünün canavarı JF-17 savaş uçakları birer birer yola çıktı

Bu gelişme, Dakka'nın savaş uçağı filosunu çeşitlendirme arayışında JF-17 savaş uçağı platformuna verdiği önemin arttığı şeklinde yorumlandı. Bangladeş açısından en dikkat çekici gelişmelerden biri ise JF-17 Block III savaş simülatörünün ülkeye gönderilmesi oldu. Pakistan'ın Mayıs 2026'da Bangladeş'e bir JF-17 savaş uçağı Block III simülatörü teslim ettiği bildirildi. Simülatörün operasyonel standartlara yakın şekilde yapılandırıldığı aktarılırken, gelişme iki ülke arasındaki JF-17 savaş uçağı görüşmelerinin önemli bir işareti olarak değerlendirildi.

#3
Foto - Dost ülke resmen sattı: Gökyüzünün canavarı JF-17 savaş uçakları birer birer yola çıktı

Bu hamle, Bangladeş'in yalnızca JF-17 savaş uçağı ile ilgilenmediği, platformun operasyonel kullanımına yönelik hazırlıkları da değerlendirdiği iddialarını güçlendirdi. Çin ve Pakistan tarafından ortak geliştirilen JF-17 savaş uçağı, daha düşük maliyetli çok rollü savaş uçağı arayan ülkeler açısından dikkat çekiyor.

#4
Foto - Dost ülke resmen sattı: Gökyüzünün canavarı JF-17 savaş uçakları birer birer yola çıktı

JF-17 savaş uçağı, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin önemli muharip platformlarından biri olurken, son dönemde farklı ülkelerin de ilgisini çekmeye başladı. Irak, Bangladeş, Endonezya, Suudi Arabistan ve Libya'nın JF-17 savaş uçağı ile ilgilendiğine yönelik haberler yayımlandı. Bu nedenle Bangladeş'in JF-17 savaş uçağı konusundaki adımları, Pakistan'ın savunma ihracatını artırma çabasının da önemli bir parçası olarak görülüyor.

#5
Foto - Dost ülke resmen sattı: Gökyüzünün canavarı JF-17 savaş uçakları birer birer yola çıktı

Bangladeş Hava Kuvvetleri uzun süredir eskiyen savaş uçaklarının yerine daha modern platformlar kazandırmaya çalışıyor. Bu süreçte JF-17 savaş uçağı önemli seçeneklerden biri olarak öne çıkarken, Dakka'nın Çin üretimi J-10CE ve Avrupa menşeli savaş uçakları gibi alternatifleri de değerlendirdiğine ilişkin haberler bulunuyor.

#6
Foto - Dost ülke resmen sattı: Gökyüzünün canavarı JF-17 savaş uçakları birer birer yola çıktı

Nitekim son dönemde Bangladeş'in 24 adet J-10CE satın alma planına ilişkin haberler de yayımlandı. Dolayısıyla JF-17 savaş uçağı ile ilgili görüşmelerin gelecekte hangi noktaya ulaşacağı, Bangladeş'in hava gücü modernizasyonunda önemli bir başlık olacak. Olası bir JF-17 savaş uçağı anlaşması Pakistan açısından da büyük önem taşıyor.

#7
Foto - Dost ülke resmen sattı: Gökyüzünün canavarı JF-17 savaş uçakları birer birer yola çıktı

Pakistan, JF-17'yi son dönemde uluslararası pazarda daha agresif biçimde tanıtmaya başladı. Bangladeş ile yürütülen görüşmeler, İslamabad'ın savunma ilişkilerini Güney Asya'da genişletme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle JF-17 savaş uçağı için Dakka'ya simülatör gönderilmesi, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin yalnızca diplomatik görüşmeler seviyesinde kalmadığını gösteren dikkat çekici bir gelişme. Bangladeş'in JF-17 savaş uçağı tedarikine ilişkin nihai kararını ne zaman vereceği henüz netleşmiş değil.

#8
Foto - Dost ülke resmen sattı: Gökyüzünün canavarı JF-17 savaş uçakları birer birer yola çıktı

Ancak Pakistan ile yapılan görüşmeler ve JF-17 savaş uçağı Block III simülatörünün Bangladeş'e gönderilmesi, Dakka'nın bu platformu ciddi biçimde değerlendirdiğini gösteriyor. Eğer görüşmelerin sonucunda JF-17 savaş uçağı için resmi bir anlaşmaya varılırsa, bu yalnızca Bangladeş Hava Kuvvetleri'nin envanterini değiştirmeyecek; aynı zamanda Hindistan-Pakistan-Çin üçgenindeki Güney Asya hava gücü dengesi açısından da dikkat çekici bir gelişme olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O beldeye doğalgaz geliyor
Ekonomi

O beldeye doğalgaz geliyor

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi, yaşam kalitesini baştan aşağı değiştirecek dev bir yatırıma kavuşuyor.

Ahlaksız 'Fidan'a soruşturma
Gündem

Ahlaksız 'Fidan'a soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ahlaksızlığa geçit vermedi. Pisliğin yuva yaptığı sosyal medyada mide bulandıran eski özel okul öğretmeni Fi..
Ahmed Şara kritik göreve getirmişti! Mazlum Abdi'den ilk icraat
Dünya

Ahmed Şara kritik göreve getirmişti! Mazlum Abdi'den ilk icraat

Terör örgütü SDG/YPG'nin kendini feshetmesinin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Maz..
Yaşadığı villada ölü bulunmuştu! Koparan'ın ölüm sebebi belli oldu
Gündem

Yaşadığı villada ölü bulunmuştu! Koparan'ın ölüm sebebi belli oldu

İstanbul Üsküdar’daki villasında hayatını kaybetmiş halde bulunan 37 yaşındaki yazar Murat Koparan’ın ölümüne ilişkin yürütülen incelemede y..
Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki
Gündem

Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanlığına ayar verdi. Ankara'dan yapılan açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef ..
İspanya'yı yenen Milli Takım yarı finalde
Spor

İspanya'yı yenen Milli Takım yarı finalde

İspanya'yı 3-1 mağlup eden Erkek Milli Voleybol Takımı, 20. Akdeniz Oyunları'nda yarı finale yükseldi. Milli takım, oyunlarda 4'te 4 yaptı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23