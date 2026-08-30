Dost ülke resmen sattı: Gökyüzünün canavarı JF-17 savaş uçakları birer birer yola çıktı

Güney Asya'da hava gücü dengelerini kökten sarsabilecek flaş bir gelişme yaşanırken, Bangladeş ile Pakistan arasındaki JF-17 savaş uçağı tedarik görüşmeleri somut bir aşamaya taşındı. Dakka yönetimiyle yürütülen savunma temaslarının bir göstergesi olarak ülkeye gönderilen Block III savaş simülatörü, Bangladeş'in bu çok rollü ekonomik platformu operasyonel olarak ciddi biçimde değerlendirdiğini gözler önüne serdi. Hindistan, Çin ve Pakistan üçgenindeki stratejik dengeleri doğrudan etkileyecek olası bir resmi anlaşmanın, bölgedeki askeri pazarın tüm seyrini değiştirmesi bekleniyor.