Türkiye rotayı bir anda değiştirip “Onlardan almayacağız” demişti! Aniden fişi çeken Rusya’dan kritik karar çıktı

Rus hükümeti, iç piyasadaki derin kriz ve rafineri saldırılarının ardından dizel ve gaz yağı ihracat yasağını uzatma kararı alarak tüm dengeleri altüst etti. Benzin ve jet yakıtı kısıtlamalarının da ileri tarihlere ertelenmesi piyasalarda kafaları karıştırdı. Alınan bu sert karar sonrasında Türkiye'nin acil olarak alternatif pazarlara yönelip ABD ve Hindistan'dan rekor alımlar yaptığı ortaya çıktı.