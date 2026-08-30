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Türkiye rotayı bir anda değiştirip "Onlardan almayacağız" demişti! Aniden fişi çeken Rusya’dan kritik karar çıktı

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Türkiye rotayı bir anda değiştirip “Onlardan almayacağız” demişti! Aniden fişi çeken Rusya’dan kritik karar çıktı

Rus hükümeti, iç piyasadaki derin kriz ve rafineri saldırılarının ardından dizel ve gaz yağı ihracat yasağını uzatma kararı alarak tüm dengeleri altüst etti. Benzin ve jet yakıtı kısıtlamalarının da ileri tarihlere ertelenmesi piyasalarda kafaları karıştırdı. Alınan bu sert karar sonrasında Türkiye'nin acil olarak alternatif pazarlara yönelip ABD ve Hindistan'dan rekor alımlar yaptığı ortaya çıktı.

#1
Foto - Türkiye rotayı bir anda değiştirip "Onlardan almayacağız" demişti! Aniden fişi çeken Rusya’dan kritik karar çıktı

Rus hükümeti, dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik yasağı 30 Eylül'e kadar uzattı. Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, iç akaryakıt piyasasında istikrarın korunması amacıyla belirli yakıt türlerine yönelik ihracat yasağının uzatıldığı belirtildi.

#2
Foto - Türkiye rotayı bir anda değiştirip "Onlardan almayacağız" demişti! Aniden fişi çeken Rusya’dan kritik karar çıktı

Dizel, gemi yakıtı ve gaz yağına ilişkin yasağın 30 Eylül'e kadar uzatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, benzin ihracatına yönelik yasağın 31 Ocak 2027'ye, jet yakıtı ihracatındaki kısıtlamanın ise 30 Kasım'a kadar devam edeceği kaydedildi.

#3
Foto - Türkiye rotayı bir anda değiştirip "Onlardan almayacağız" demişti! Aniden fişi çeken Rusya’dan kritik karar çıktı

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken ülkenin bazı bölgelerinde akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

#4
Foto - Türkiye rotayı bir anda değiştirip "Onlardan almayacağız" demişti! Aniden fişi çeken Rusya’dan kritik karar çıktı

Rus hükümeti de benzin ve dizel yakıt ihracatını tedbirler kapsamında yasaklamıştı.

#5
Foto - Türkiye rotayı bir anda değiştirip "Onlardan almayacağız" demişti! Aniden fişi çeken Rusya’dan kritik karar çıktı

Rusya'nın dizel ihracatına getirdiği yasağın ardından Türkiye rotasını acil olarak ABD ve Hindistan'a çevirerek bu ülkelerden yapılan ithalatta rekor seviyelere ulaşmıştı.

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