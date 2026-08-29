Vicdansız evlat annesini öldürdü... Cesedi çöpe atıp polise teslim oldu
Kan donduran olay Batman'da meydana geldi. Annesini öldürüp çöp konteynerine atan cani, emniyete gidip teslim oldu.
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Kan donduran olay Batman'da meydana geldi. Annesini öldürüp çöp konteynerine atan cani, emniyete gidip teslim oldu.
Dehşete düşüren olay, saat 16.00 sıralarında Petrolkent Mahallesi 2815’inci Sokak’ta meydana geldi. S.C., evinin avlusundaki konteynerde eşi Seve Cihangir’in bıçaklanarak öldürülmüş halde cansız bedenini buldu
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seve Cihangir’in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU - Bu sırada Cihangir’in oğlu H.C., Emniyet Müdürlüğü’ne giderek annesini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine H.C. gözaltına alındı.
H.C.’nin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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