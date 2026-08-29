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Vicdansız evlat annesini öldürdü... Cesedi çöpe atıp polise teslim oldu

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Vicdansız evlat annesini öldürdü... Cesedi çöpe atıp polise teslim oldu

Kan donduran olay Batman'da meydana geldi. Annesini öldürüp çöp konteynerine atan cani, emniyete gidip teslim oldu.

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Foto - Vicdansız evlat annesini öldürdü... Cesedi çöpe atıp polise teslim oldu

Dehşete düşüren olay, saat 16.00 sıralarında Petrolkent Mahallesi 2815’inci Sokak’ta meydana geldi. S.C., evinin avlusundaki konteynerde eşi Seve Cihangir’in bıçaklanarak öldürülmüş halde cansız bedenini buldu

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Foto - Vicdansız evlat annesini öldürdü... Cesedi çöpe atıp polise teslim oldu

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seve Cihangir’in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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Foto - Vicdansız evlat annesini öldürdü... Cesedi çöpe atıp polise teslim oldu

EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU - Bu sırada Cihangir’in oğlu H.C., Emniyet Müdürlüğü’ne giderek annesini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine H.C. gözaltına alındı.

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Foto - Vicdansız evlat annesini öldürdü... Cesedi çöpe atıp polise teslim oldu

H.C.’nin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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