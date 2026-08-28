Ahmed Şara kritik göreve getirmişti! Mazlum Abdi'den ilk icraat
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Terör örgütü SDG/YPG'nin kendini feshetmesinin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'nin ilk icraatı belli oldu.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG feshedildi.
Başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenleyen SDG elebaşı Mazlum Abdi, SDG’nin "bağımsız bir askeri güç" olarak görevinin sona erdiğini duyurmuştu.
Ahmed Şara'dan Mazlum Abdi'ye önemli görev
Terör örgütünün kendini feshetmesinin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan Mazlum Abdi'yi cumhurbaşkanı danışmanı olarak atadı.
Abdi'nin ilk icraatı belli oldu
Mazlum Abdi de yeni görevine hızlı başladı. Abdi, Şam'da bir hastanede tedavi gören bir siyasetçiyi ziyaret etti.