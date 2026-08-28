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Dünya Ahmed Şara kritik göreve getirmişti! Mazlum Abdi'den ilk icraat
Dünya

Ahmed Şara kritik göreve getirmişti! Mazlum Abdi'den ilk icraat

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Ahmed Şara kritik göreve getirmişti! Mazlum Abdi'den ilk icraat

Terör örgütü SDG/YPG'nin kendini feshetmesinin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'nin ilk icraatı belli oldu.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG feshedildi.

Başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenleyen SDG elebaşı Mazlum Abdi, SDG’nin "bağımsız bir askeri güç" olarak görevinin sona erdiğini duyurmuştu.

Ahmed Şara'dan Mazlum Abdi'ye önemli görev

Terör örgütünün kendini feshetmesinin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan Mazlum Abdi'yi cumhurbaşkanı danışmanı olarak atadı.

Abdi'nin ilk icraatı belli oldu

Mazlum Abdi de yeni görevine hızlı başladı. Abdi, Şam'da bir hastanede tedavi gören bir siyasetçiyi ziyaret etti.

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