Herkesin merak ettiği liste belli oldu! İşte Süper Lig’in en değerli takımları
Galatasaray'ın Rafael Leao transferi sonrası sıralamada güncelleme yapıldı. İşte Süper Lig'in en değerli 10 takımı...
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Galatasaray'ın Rafael Leao transferi sonrası sıralamada güncelleme yapıldı. İşte Süper Lig'in en değerli 10 takımı...
10- Alanyaspor | 38 milyon euro (Güncel takım değeri)
9- Çaykur Rizespor | 44 milyon euro (Güncel takım değeri)
8- Samsunspor | 46 milyon euro (Güncel takım değeri)
7- Arca Çorum FK | 52 milyon euro (Güncel takım değeri)
6- Göztepe | 59.6 milyon euro (Güncel takım değeri)
5- Başakşehir | 76.4 milyon euro (Güncel takım değeri)
4- Trabzonspor | 165.9 milyon euro (Güncel takım değeri)
3- Beşiktaş | 272.6 milyon euro (Güncel takım değeri)
2- Fenerbahçe | 308.2 milyon euro (Güncel takım değeri)
1- GALATASARAY | 394.7 MİLYON EURO (GÜNCEL TAKIM DEĞERİ)
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