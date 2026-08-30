Ordu Kültür Yolu Festivali'nde şeflerin lezzet listesi belli oldu: Bunları yemeden dönmeyin!

Esnaf İşi işletmecisi Zeynep Eren, Ordu’yu ilk kez gelecek birine önereceği üç lezzetin; Ordunun pidesi, vazgeçilmez tostu ve kara lahana yemekleri olduğunu belirtti. Günlük menüyü klasik esnaf yemeklerinin yanında yöresel pancarlar, otlar, salatalar, mezeler ve turşularla çeşitlendirdiklerini; alışverişte yerel pazarları ve üreticileri tercih ettiklerini söyledi. Mekanda en çok tercih edilenler arasında el yapımı mantı, kavurma, turşu ve anne köftesinin bulunduğunu belirten Eren, deniz ile toprağın bereketinin aynı mutfakta buluşmasının Ordu yemeklerini cazip kıldığını ifade etti. Projenin daha az bilinen tarifleri gün yüzüne çıkarıp geniş kitlelere taşıyacağını söyledi.