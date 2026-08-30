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Ordu Kültür Yolu Festivali'nde şeflerin lezzet listesi belli oldu: Bunları yemeden dönmeyin!

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Ordu Kültür Yolu Festivali'nde şeflerin lezzet listesi belli oldu: Bunları yemeden dönmeyin!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Ordu Kültür Yolu Festivali, kentin zengin mutfak kültürünü gastronomi dünyasının ünlü isimleriyle buluşturdu.

#1
Foto - Ordu Kültür Yolu Festivali'nde şeflerin lezzet listesi belli oldu: Bunları yemeden dönmeyin!

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen “Lezzet Noktası” projesi kapsamında Ordu’ya gelen şefler, seçkiye giren işletmeleri tek tek gezdi, yöresel tatların peşine düştü ve ziyaretçiler için “Ordu’da ne yenir?” listesi hazırladı.

#2
Foto - Ordu Kültür Yolu Festivali'nde şeflerin lezzet listesi belli oldu: Bunları yemeden dönmeyin!

Mutfağa giren, ustalarla buluşan ve yöresel lezzetleri yerinde tadan şefler; kullanılan malzemelerden geleneksel üretim yöntemlerine kadar Ordu mutfağını mercek altına aldı. Her şefin favorisi farklı olsa da ortak mesaj değişmedi: Ordu’ya geldiyseniz bu lezzetleri tatmadan dönmeyin!

#3
Foto - Ordu Kültür Yolu Festivali'nde şeflerin lezzet listesi belli oldu: Bunları yemeden dönmeyin!

Ordu Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programına Michelin Rehberi Tavsiye Listesi’nde yer alan şef Necati Yılmaz ev sahipliği yaparken, Michelin Rehberi Tavsiye Listesi’ndeki şef Ömer Bozyap, şef Araz Aknam, televizyon programcısı ve yazar Elif Korkmazel ile gastronomi yazarı Talip Bayram da festivalin konukları arasında yer aldı.

#4
Foto - Ordu Kültür Yolu Festivali'nde şeflerin lezzet listesi belli oldu: Bunları yemeden dönmeyin!

Gastronomi dünyasının tanınmış isimleri, Altınordu’dan Ünye’ye, Perşembe’den Fatsa’ya, Gülyalı’dan Gölköy ve Mesudiye’ye uzanan lezzet rotasında Ordu mutfağının izini sürdü.

#5
Foto - Ordu Kültür Yolu Festivali'nde şeflerin lezzet listesi belli oldu: Bunları yemeden dönmeyin!

Balık restoranlarından pidecilere, esnaf lokantalarından köy mutfağı sunan işletmelere, pastanelerden yerel tatlı üreticilerine kadar farklı adresleri ziyaret eden isimler, kentin öne çıkan tatlarını yerinde deneyimledi.

#6
Foto - Ordu Kültür Yolu Festivali'nde şeflerin lezzet listesi belli oldu: Bunları yemeden dönmeyin!

“Lezzet Noktası” seçkisiyle Ordu sofrasının öne çıkan adresleri belirlenirken, kentin zengin mutfak kültürü de tüm çeşitliliğiyle vitrine çıktı.

#7
Foto - Ordu Kültür Yolu Festivali'nde şeflerin lezzet listesi belli oldu: Bunları yemeden dönmeyin!

Festivalin Michelin Rehberi Tavsiye Listesi’nde yer alan ev sahibi şefi Necati Yılmaz, Ordu’ya ilk kez gelenlere karalahana çorbası, Ordu pidesi, Ordu tostu ve Akkuş’ta yetişen kuru fasulyeyi önerirken, balık sevenlerin levrek buğulama ya da benekli alabalığı, et sevenlerin kavurmayı tatması gerektiğini söyledi.

#8
Foto - Ordu Kültür Yolu Festivali'nde şeflerin lezzet listesi belli oldu: Bunları yemeden dönmeyin!

Ordu’da doğup büyüyen bir şef olduğunu ve İstanbul’da yaşamasına rağmen festival daveti aldığında hemen geldiğini söyleyen Yılmaz, Ordu mutfağının dünyadaki sağlıklı beslenme trendinin göbeğinde yer aldığını belirterek, Lezzet Noktası projesinin Ordu’nun gastronomisine ve bu kültürün tanınmasına çok büyük bir desteği olacağını ifade etti.

#9
Foto - Ordu Kültür Yolu Festivali'nde şeflerin lezzet listesi belli oldu: Bunları yemeden dönmeyin!

Konuk şef Araz Aknam, şehre gelenlerin ilk olarak kuru fasulye, turşu kavurması ve pideyi denemesini önerdi. Turşu kavurmasının başka yerlerde kolay ulaşılamayacak bir tat olduğuna dikkat çeken Aknam, bu üç lezzeti Ordu gezisinin vazgeçilmezleri arasında gösterdi.

#10
Foto - Ordu Kültür Yolu Festivali'nde şeflerin lezzet listesi belli oldu: Bunları yemeden dönmeyin!

Yabani otların ve bitkilerin Ordu mutfağında bu ölçüde kullanılmasını kendileri için “bambaşka bir aydınlanma” olarak değerlendiren Aknam, Lezzet Noktaları’nın yerel halkın kendi ürünleri ve yemekleri konusunda bilinçlenmesine katkı sunduğunu söyledi. Aknam’a göre gastronomi kültürünü korumanın yolu, önce o kültüre sahip çıkmaktan geçiyor.

#11
Foto - Ordu Kültür Yolu Festivali'nde şeflerin lezzet listesi belli oldu: Bunları yemeden dönmeyin!

Derin Balık işletme sahibi Burçin Doğan, restoranın 2007 yılında açıldığını, işletmenin balıkçılık geçmişinin ise 50 yılı aşan ve Ordu’nun en eski çiğ balık satış tezgahına uzanan bir birikime dayandığını anlattı. Günlük tazeliği işletmenin değişmez kuralı olarak tanımlayan Doğan, o gün denizden çıkan balıkları sunduklarını, ürünleri ertesi güne bırakmadıklarını ve dondurmadıklarını söyledi. Mekanın öne çıkan tabaklarını başta levrek buğulama, mezgit tava ve ızgara balıklar olarak sıraladı. Ordu sofrasında balığın ardından pideyi ve melocan, pancar çorbası ve mısır ekmeğini öneren Doğan, festival sayesinde kentin lezzetlerinin Türkiye genelinde daha fazla tanınacağına inandığını ifade etti.

#12
Foto - Ordu Kültür Yolu Festivali'nde şeflerin lezzet listesi belli oldu: Bunları yemeden dönmeyin!

Şirin Tost işletme sahibi Ferdi Gürsu, Ordu tostunun lezzetinin ekmek ve sucukla ilgili olduğunu ifade ederken; iyi pişmiş ve pekmezli Ordu simidi için “Bana göre Türkiye’nin en güzel simidi” dedi. Ordu’nun doğallığı ve temiz havasının kentin mutfak kimliğini desteklediğini söyleyen Gürsu, Lezzet Noktası projesinin Ordu’nun yerel tatlarını Türkiye çapında tanıtması açısından olumlu bir çalışma olduğunu dile getirdi.

#13
Foto - Ordu Kültür Yolu Festivali'nde şeflerin lezzet listesi belli oldu: Bunları yemeden dönmeyin!

İspirli Pide’nin ikinci kuşak işletmecisi Burak Kaya, işletmenin babası Mehmet Kaya tarafından 1990 yılında kurulduğunu anlattı. Pide yapımında kullandıkları et ve süt ürünlerini çoğunlukla yöreden temin ettiklerini belirten Kaya; Ordu’ya gelecek ziyaretçilere pide ve pancar çorbası önerdi. Kaya, yenilebilir otların çeşitliliği sayesinde otlu yemekler, kayganalar ve yeşillik ağırlıklı çorbaların öne çıktığını, bu yapının vejetaryenler için de güçlü seçenekler sunduğunu ifade etti. Lezzet Noktası seçkisinde yer almanın işletmeyi hijyen ve kalite açısından daha görünür kıldığını belirten Kaya, projenin satışlara ve müşteri memnuniyetine katkı sağladığını dile getirdi.

#14
Foto - Ordu Kültür Yolu Festivali'nde şeflerin lezzet listesi belli oldu: Bunları yemeden dönmeyin!

Esnaf İşi işletmecisi Zeynep Eren, Ordu’yu ilk kez gelecek birine önereceği üç lezzetin; Ordunun pidesi, vazgeçilmez tostu ve kara lahana yemekleri olduğunu belirtti. Günlük menüyü klasik esnaf yemeklerinin yanında yöresel pancarlar, otlar, salatalar, mezeler ve turşularla çeşitlendirdiklerini; alışverişte yerel pazarları ve üreticileri tercih ettiklerini söyledi. Mekanda en çok tercih edilenler arasında el yapımı mantı, kavurma, turşu ve anne köftesinin bulunduğunu belirten Eren, deniz ile toprağın bereketinin aynı mutfakta buluşmasının Ordu yemeklerini cazip kıldığını ifade etti. Projenin daha az bilinen tarifleri gün yüzüne çıkarıp geniş kitlelere taşıyacağını söyledi.

#15
Foto - Ordu Kültür Yolu Festivali'nde şeflerin lezzet listesi belli oldu: Bunları yemeden dönmeyin!

Lezzet Noktası seçkisi, Ordu’nun gastronomi mirasını yalnızca tabaklar üzerinden değil; üreticiler, ustalar, yerel tedarik zinciri ve kuşaklar arası aktarım üzerinden de ziyaretçilere tanıtıyor.

#16
Foto - Ordu Kültür Yolu Festivali'nde şeflerin lezzet listesi belli oldu: Bunları yemeden dönmeyin!

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programı; Ordu mutfağının tariflerini, malzemelerini ve ustalık bilgisini bütünlüklü bir rota içinde kayıt altına alarak kentin kültürel belleğinin gelecek kuşaklara taşınmasına zemin hazırlıyor. Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.

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