Trump yönetimine Filistin tokadı! Yargıç vize iptallerini anayasaya aykırı buldu

ABD'de Donald Trump yönetiminin Filistin'e destek veren ve İsrail'in politikalarını eleştiren yabancı üniversite öğrencilerine yönelik uygulamalarına federal mahkemeden engel geldi.

Kaliforniya'nın San Jose kentindeki federal mahkemede görülen davada Bölge Mahkemesi Hakimi Noelle Wise, ABD Dışişleri Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığının göçmenlik mevzuatını kullanarak yönetimin hoşlanmadığı görüşleri dile getiren yabancıları hedef almasını anayasaya aykırı buldu.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HERKES İÇİN KORUNMALI”

Wise, hükümeti ve kamu görevlilerini eleştirmenin ABD'deki ifade özgürlüğünün temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Bu hakkın yalnızca ABD vatandaşları açısından değil, toplumun diğer üyeleri bakımından da korunması gerektiğini belirten Wise, kişilerin açıkladıkları düşünceler nedeniyle vize iptali veya sınır dışı tehdidiyle karşı karşıya bırakılmasının ifade özgürlüğü üzerinde caydırıcı etki oluşturabileceğini kaydetti.

YARGIÇTAN “TEHLİKELİ EĞİM” UYARISI

Kararın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Wise'ın uygulamanın gelecekte ulaşabileceği noktaya ilişkin uyarısı oldu.

Federal yargıç, hükümetin kişileri yalnızca dile getirdikleri görüşler nedeniyle hedef almasının kapsamının zaman içerisinde genişleyebileceğine dikkat çekti.

Wise, bu yaklaşımın ileride yönetimin hoşlanmadığı görüşleri açıklayan başka kişilerin de hedef alınmasına kadar uzanabileceğini belirterek bunun ABD Anayasası'nın güvence altına aldığı ifade özgürlüğüyle bağdaşmayacağını vurguladı.

Yargıç ayrıca bir kişinin herhangi bir düşünceye kesin biçimde karşı çıkabileceğini ancak aynı zamanda o düşüncenin ifade edilebilme hakkını savunabileceğine işaret etti.

DAVAYI ÖĞRENCİ GAZETESİ AÇMIŞTI

Karar, Stanford Üniversitesi'nin öğrenci gazetesi Stanford Daily tarafından Ağustos 2025'te açılan dava kapsamında verildi.

Gazete, Trump yönetiminin politikalarının uluslararası öğrenciler üzerinde baskı oluşturduğunu, sınır dışı edilme endişesi yaşayan bazı öğrencilerin Filistin yanlısı gösteriler ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda haber yapmaktan veya görüşlerini açıklamaktan çekindiğini belirtmişti.

TRUMP YÖNETİMİNİN POLİTİKASINA YARGI ENGELİ

Wise'ın kararında, Trump yönetiminin Mart 2025'ten itibaren Filistin yanlısı görüşlerini açıklayan ve İsrail'in politikalarını eleştiren yabancılara yönelik başlattığı göçmenlik uygulamalarına da dikkat çekildi.

Federal mahkemenin kararıyla birlikte, siyasi görüşlerin vize iptali ve sınır dışı işlemlerine gerekçe yapılmasının ifade özgürlüğü açısından sınırları yeniden ABD kamuoyunun gündemine taşındı.