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Gündem Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki
Gündem

Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki

Yeniakit Publisher
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Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanlığına ayar verdi. Ankara'dan yapılan açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığından, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Korkak ve çürümüş zihniyet"

"İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır. Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacılık sergileyerek bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem de siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır."

 

Açıklamada, Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in propaganda makinesine benzer biçimde çalışan İsrail kurumlarının çabalarının artık yeterli olmadığı, uluslararası toplumun Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmadığı vurgulandı.

"Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında dürüst ve kararlı bir duruş sergilemiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceği belirtildi.

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